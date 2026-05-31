Mascia Ferri: “Perché ho lasciato la tv, chi è l’unico ex GF che vedo ancora e cosa faccio oggi”

Mascia Ferri oggi ha 52 anni. Dopo aver partecipato al Grande Fratello 2 quando ne aveva 28, divenne un’icona televisiva. Poi, ad un certo punto, ha deciso di sparire dal mondo dello spettacolo. Puff! Si è ritirata nella sua Ravenna, ha messo su famiglia e oggi gestisce cinque locali assieme al marito. Nessun particolare rimpianto per non aver continuato a lavorare per il piccolo schermo. Mascia si è anzi costruita un futuro alternativo, non facendo l’errore di rimanere intrappolata nella bolla televisiva che spesso finisce per scoppiare. E quando succede, chi non si è preparato un piano B, si fa molto male.

Grande Fratello 2, Mascia Ferri: cosa fa oggi e perché ha lasciato il mondo della tv

“Sono nata a Ravenna e ci vivo tuttora. Qui gestisco cinque locali con mio marito. Sono tanti quelli che non vogliono pensare al dopo una volta usciti dalla bolla dello spettacolo. Io mi sono costruita un futuro alternativo, lontana dai riflettori”, ha spiegato l’ex gieffina in una lunga intervista rilasciata a Fanpage.it. Sono lontani i tempi del Grande Fratello 2. I social non esistevano ancora e chi appariva su Canale 5 in un programma di successo in prima serata veniva travolto in un lampo da una notorietà incredibile.

Allora anche il format del GF era molto diverso. Si stava in una casa di 220 metri quadrati e ci si ritrovava davvero isolati da tutto e tutti. Oggi invece gli inquilini continuano a interagire con l’esterno e le dinamiche spesso si creano con ospitate ed altri escamotage ‘extra-casa’. Così Ferri ha ricordato l’avventura nel reality:

“Entravi e poi ‘ciao’. Interagivi solo con i tuoi coinquilini. Oggi la Casa è molto più confortevole, dentro e fuori. Ci sono stanze alternative, noi al contrario eravamo limitati a due cameroni, ad un salone, ad uno sputo di piscina e ad una micro-sauna. Non avevamo altro. Furono mesi tosti. Era un gioco psicologico e dovevi stare sul pezzo. Il ‘Gf’ ti mette a nudo, dopo una settimana ti dimentichi delle telecamere e può uscire il peggio del tuo carattere”.

Mascia divenne una delle concorrenti più popolari di quell’edizione. E infatti, quando uscì dal gioco, fu investita da una vasta ondata di popolarità. Addirittura doveva girare con una guardia del corpo per evitare spiacevoli imprevisti con i fan troppo invadenti. Un’altra botta di notorietà la ebbe con il calendario fatto in coppia con Alessia Fabiani. “Pagavano bene, andò in ristampa tre volte. Fummo le prime a farlo in coppia. Io le emozioni forti le ho provate tutte”, ha dichiarato ridendo. Fu anche ricercatissima dalle trasmissioni tv, prendendo parte a Buona Domenica, Quelli che il calcio e Lucignolo.

A volte alcuni personaggi che diventano famosi rapidamente si perdono quando l’incantesimo della celebrità va scemando. Non Mascia che non è nemmeno rimasta intrappolata nel personaggio della “Panterona“:

“Non percepisco nulla di tutto ciò. Non ho nemmeno più lo stesso look. Adesso sono mora, ho cambiato fisicità, sono un’altra persona. Spesso i personaggi noti hanno paura a trasformarsi perché hanno il terrore di non essere più riconoscibili. Io me ne sono fregata. E la gente, nonostante tutto, mi riconosce ugualmente. A volte basta semplicemente che sentano la mia voce”.

A un certo punto ha capito che era meglio per lei dedicarsi ad altro. Quando ha compreso che era il momento di cambiare rotta? “Vidi che cominciava a scemare il tutto. Evidentemente quello non era il mio habitat ideale. Avevo la necessità di sentirmi realizzata. Decisi di investire in qualcosa di alternativo, che potesse assicurarmi una stabilità a lungo termine”.

All’inizio non è stato semplice costruirsi un percorso alternativo perché, come lei stessa ha sottolineato, quando ci si abitua a uno stile di vita “al top”, con vacanze e ristoranti offerti, tornare indietro è dura. Lei, però, ce l’ha fatta e si è reinventata. Oggi, se dovesse arrivare la chiamata giusta per un progetto importante, sarebbe pronta a rimettersi in gioco. E di recente un paio di telefonate interessanti sono giunte:

“Sono arrivate delle richieste, sia per il ‘Grande Fratello’ che per ‘L’Isola’, per cui ho svolto i provini per la prossima edizione. Non se ne è fatto nulla. Ho avuto questioni familiari importanti da affrontare, altrimenti credo che sarei partita. Ero piaciuta agli autori”.

Rituffarsi nella mischia sì, ma solo ad alcune condizioni. Ad esempio che un’eventuale esperienza in tv oggi non vada a scombussolare il suo lavoro a Ravenna. Ha inoltre sottolineato che non sarà mai lei a proporsi.

Mascia Ferri sugli ex compagni del GF 2: in contatto con Filippo Nardi, non con Alessandro Lukacs

Infine ha rivelato chi sente dei suoi vecchi compagni del GF 2. “Vedo spesso Filippo Nardi. Abita in Romagna e ogni tanto viene a trovarmi al mare. Gli altri li ho persi di vista”, ha raccontato. Anche con Alessandro Lukacs, l’uomo di cui si invaghì nella Casa più spiata d’Italia, ha perso i contatti: