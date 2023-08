I 50 anni di Mascia Ferri: come vive oggi l’icona del Grande Fratello

Mascia Ferri oggi ha cinquant’anni ed è un’imprenditrice che gestisce ben 7 attività diverse nella sua città di origine, ovvero Ravenna. Nel 2001 aveva partecipato alla seconda edizione del Grande Fratello, all’età di 28 anni, facendo perdere la testa ad uno dei concorrenti del programma: Alessandro Lukacs. Oggi la vita di Mascia è ben lontana dai riflettori e dalle scene televisive.

Cosa fa oggi Mascia Ferri

La vita che oggi Mascia Ferri vive, infatti, è molto diversa. Sposata con Cristiano Ricciardella, è anche mamma di due figlie. L’ex Grande Fratello gestisce attualmente diverse attività a Ravenna, come uno stabilimento balneare e un bar. Nel tempo ha coltivato anche la passione del poker, diventando un’abile giocatrice.

Il Grande Fratello e i problemi con la popolarità

Dopo il diploma, Mascia aveva iniziato a lavorare come barista in alcuni locali di Milano Marittima. Nel 2001 la svolta, con la decisione di prendere parte alla seconda edizione del Grande Fratello, condotta da Daria Bignardi. Quell’anno, il reality iniziò con una settimana di ritardo a causa degli attentati dell’11 settembre. Terminata l’avventura al Grande Fratello, per Mascia ci fu l’approdo in tv, partecipando come inviata speciale a Scherzi a parte e Mezzogiorno in famiglia.

La popolarità non fu tutta rose e fiori per Mascia Ferri, causandole anche qualche problema. In più occasioni l’ex Grande Fratello ha raccontato di aver dovuto optare per misure estreme, come il dover assumere una guardia del corpo a tempo pieno. Tra gli altri problemi anche la claustrofobia e l’impossibilità di fermarsi in qualsiasi autogrill, poiché veniva assalita ovunque si trovasse.

La precedente intervista: il grande rimpianto di Mascia Ferri

In un’intervista di qualche anno fa, Mascia aveva spiegato di rimpiangere quella leggerezza che la tv le offriva, ma al tempo stesso non le mancava affatto il precariato di quel mondo. Sebbene il bisogno di ritornare in televisione non fosse impellente, l’imprenditrice aveva detto di rimpiangere il non aver partecipato a l’Isola dei Famosi quando le fu proposto. In quel momento, infatti, era in attesa della sua prima figlia, ma, nel corso dell’intervista, non aveva escluso la possibilità di ritornare in tv qualora venisse nuovamente coinvolta nel reality. Chissà se la storia di Mascia sul piccolo schermo avrà un secondo capitolo.