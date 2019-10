Che fine ha fatto Mascia Ferri del Gf? Cosa fa la Panterona oggi

Mascia Ferri oggi: che fine ha fatto l’ex concorrente del Gf 2?

Passata alla storia del Grande Fratello come la Panterona, nella casa più spiata d’Italia aveva fatto perdere la testa agli altri concorrenti e non era passata inosservata allo sguardo degli spettatori. Poi, dopo aver fatto l’inviata speciale per Scherzi a parte e Mezzogiorno in Famiglia, i riflettori per lei si sono spenti, come per molti altri gieffini. Un allontanamento volontario? Da quel che ha raccontato l’intrigante Mascia Ferri pare che lasciare la tv sia stata una decisione dettata da un insieme di fattori negativi.

Mascia Ferri: “Per colpa della tv ho sofferto di claustrofobia”

“Ho iniziato a soffrire di claustrofobia. Venivo assalita ovunque mi trovassi” rivela l’ex gieffina ed aggiunge nell’intervista rilasciata a Gay.it: “Mi manca sicuramente quella leggerezza che la tv, ai tempi, dava. Ma allo stesso tempo non mi manca affatto quel tipo di precariato“. Motivazioni che hanno spinto Mascia Ferri altrove, visto che ad oggi la ritroviamo impegnata nell’attività manageriale, ambito che non smette di regalarle soddisfazioni. Uno stato di grazia che coinvolge anche la vita sentimentale dell’ex soubrette, sposata da sei anni con Cristiano Ricciardella, noto uomo d’affari ravennate, con il quale ha avuto due bambine, Nina e Nola. Sembrano molto lontani i tempi in cui la panterona dettava legge nella casa del Grande Fratello, anche se lo sguardo ipnotico si legge ancora negli occhi della manager in carriera.

Grande fratello news, il rimpianto di Mascia Ferri

Mascia Ferri non sgomita per tornare a tutti i costi in tv, ma rivela che un suo grande rimpianto è non aver partecipato all’Isola dei Famosi, quando le proposero di diventare una concorrente del programma. Il motivo? Era in dolce attesa della sua prima figlia. Ma se dovessero coinvolgerla nuovamente nel reality, l’ex gieffina non esclude il possibile ritorno nei palinsesti televisivi: “Accetterei perché quel tipo di reality mi piace, proprio perché ti mette alla prova in tutto e per tutto“. Mascia Ferri diventerà una nuova isolana? Staremo a vedere.