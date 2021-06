Masantonio con Alessandro Preziosi: trama e quando va in onda

Masantonio – Sezione scomparsi è la nuova fiction targata Mediaset che sta per sbarcare su Canale 5. La sua messa in onda, infatti, è prevista per venerdì 25 giugno 2021 dalle 21,45 circa, subito dopo il tg satirico di Antonio Ricci ‘Striscia la notizia’.

Il protagonista della serie tv è Alessandro Preziosi, che nel promo già mandato in onda si vede affiancato da un volto molto amato dai telespettatori italiani, cioè quello dell’attrice Claudia Pandolfi. L’attrice in passato ha ricoperto il ruolo di Alice in ‘Un medico in famiglia’. Recentemente la Pandolfi è stata protagonista della fiction ‘Chiamami ancora amore’, dove interpretava il ruolo di un’assistente sociale.

Masantonio – Sezione scomparsi: di cosa parla?

L’affascinante Alessandro Preziosi interpreta il ruolo di Elio, un ex poliziotto a fine carriera che si dedica a casi di persone scomparse. Facendo leva al suo formidabile quanto infallibile intuito, riesce a risolvere i casi con successo. Elio è al contempo burbero e chiuso, ma anche estremamente sensibile. Tanto da entrare immediatamente in sintonia con le vittime.

Una peculiarità del personaggio principale è quella che vede le vittime in sogno. Ed è proprio mentre lui dorme abbandonato nelle braccia di Morfeo che riesce a dialogare con le persone ormai defunte, su cui poi aprirà delle indagini.

Puntate e quando va in onda

Masantonio – Sezione scomparsi è suddivisa in 10 episodi. La fiction è prodotta dalla casa di produzione cinematografica Cattleya ed è stata girata tra Genova e Roma. Per esigenze di scena, Alessandro Preziosi ha dovuto prendere qualche chilo per impersonare al meglio il ruolo del protagonista.

La prima tv è per venerdì 25 giugno 2021 dalle 21,45 circa su Canale 5. Per chi non potesse vedere la puntata, potrà farlo comodamente in un secondo momento in streaming. Sul sito internet Mediaset Play Infinity è infatti possibile trovare tutti gli episodi sulla pagina ufficiale dedicata alla fiction.