Mary Falconieri, matrimonio finito: colpo di scena e annuncio tragico

A distanza di quasi un anno esatto dall’annuncio della gravidanza della seconda figlia, Mary Falconieri ha fatto sapere che il suo matrimonio con l’avvocato Giuseppe Schiavello è finito. Un fulmine a ciel sereno. L’ex gieffina (partecipò al Grande Fratello nel lontano 2014), il 10 maggio 2024 aveva reso noto di essere incita della secondogenita poi nata a novembre e chiamata Greta. Con il marito tutto sembrava procedere a gonfie vele. E invece la relazione è giunta al capolinea, come comunicato dalla stessa Falconieri nella notte tra il 9 e 10 maggio 2025.

L’annuncio doloroso e inaspettato dell’ex gieffina

La 32enne, attraverso un messaggio doloroso diffuso tra le sue storie Instagram, ha dato l’annuncio relativo alla rottura con Giuseppe. “Credevo di aver provato tutto il peggio, invece la vita non finisce mai di fare brutti scherzi”, ha esordito, usando toni tragici e amari. Quindi, senza troppi giri di parole, la rivelazione sul matrimonio andato in pezzi: “Il legame tra me e Giuseppe è finito. Avrò bisogno di tempo!”. “Grazie a tutti coloro che mi sono stati vicini in questo momento, se non risponderò sapete già il motivo”, ha concluso la donna.

Il fidanzamento, le nozze e le due figlie Giulia e Greta

Falconieri, per il momento, ha preferito non rendere noti i motivi che hanno portato il rapporto con Schiavello su un binario morto. I toni dal sapore drammatico che ha usato fanno però pensare che il crac sentimentale sia stato piuttosto traumatico e inaspettato. Con Giuseppe faceva coppia da circa 8 anni. I due si erano infatti legati nel 2018. Poi il matrimonio celebrato a Lecce, città natale di lei (è originaria del comune di Nardò), e due figlie, Giulia, che è nata nel maggio 2022, e Greta, che è venuta alla luce lo scorso novembre.

Mary Falconieri e Giuseppe Schiavello, la rottura è un fulmine a ciel sereno

La 32enne e il legale calabrese hanno sempre condotto una vita appartata, salvaguardando la loro privacy. Lui concentrato sulla sua professione al pari di lei che, dopo aver partecipato al Grande Fratello allora condotto da Alessia Marcuzzi (nel reality si legò al medico Giovanni Angiolini), è diventata un’influencer. Per i fan della coppia la rottura è stata alquanto inaspettata, un vero e proprio fulmine a ciel sereno. Restano oscure, per ora, le cause che hanno condotto le nozze su un binario morto.