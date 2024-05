Mary Falconieri del GF è incinta: annuncio tripudiante, tutti i dettagli

Mary Falconieri, che ha raggiunto la popolarità a livello televisivo partecipando al Grande Fratello nel 2014, è incinta. L’influencer leccese diventerà mamma bis, dopo aver accolto nel 2014 la sua prima figlia Giulia. La lieta notizia l’ha annunciata lei stessa lungo la mattinata di domenica 12 maggio 2024, attraverso un dolce post pubblicato sul suo profilo Instagram.

“Finalmente possiamo dirvelo. Abbiamo una notizia da condividere con voi… Un piccolo miracolo sta per arrivare nella nostra vita. La famiglia sta per diventare più grande, sono in dolce attesa!”. Così l’ex gieffina nel diffondere la news relativa alla sua seconda gravidanza. Immediatamente tanti suoi fan hanno elargito commenti di congratulazioni. Ad accompagnare l’influencer nella dolce attesa c’è naturalmente il marito Giuseppe Schiavello. L’uomo, laurearsi in Giurisprudenza, oggi esercita la professione di avvocato.

Chi è Mary Falconieri: la storia con Giovanni Angiolini e il matrimonio con Giuseppe

Mary Falconieri, 32 anni il prossimo 22 agosto, è nata a Nardò, in provincia di Lecce. Laureata in Scienze infermieristiche, oggi è un’imprenditrice influencer. In tv si è fatta notare al GF del 2014 dove conobbe il medico Giovanni Angiolini con il quale intraprese una love story ai tempi molto chiacchierata.

Prima di sbarcare nella Casa più spiata d’Italia, Mary ha partecipato a Miss Italia nel 2011 dove ha ottenuto la fascia di Miss Puglia. Nel 2017 si è sottoposta a un’operazione chirurgica di mastectomia totale. Le sono stati asportati i seni. Ha deciso di andare sotto i ferri dopo aver fatto il test genetico che ha rivelato la sua predisposizione alla mutazione genetica per sviluppare il tumore al seno. Dato l’esito positivo degli esami, scelse di ricorrere all’intervento.

Oggi Mary è felice accanto al marito Giuseppe Matteo Schiavello. L’uomo è originario della Calabria, precisamente di Serra San Bruno, comune in provincia di Vibo Valentia. Si è laureato in Giurisprudenza a Catanzaro. Dopodiché si è trasferito a Milano. Nel capoluogo lombardo ha avviato la sua carriera di avvocato.

Giuseppe e Mary sono convolati a nozze nel luglio 2021, diventando marito e moglie. La festa di matrimonio è stata celebrata a Nardò, paese da cui proviene la Falconieri. Il 25 maggio 2022 sono diventati genitori per la prima volta, abbracciando la piccola Giulia. Ora è in arrivo il secondo bebè.