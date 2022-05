Mary Falconieri, che ha acquisito popolarità partecipando al Grande Fratello nel 2014, è diventata mamma per la prima volta nelle scorse ore. La donna ha dato la lieta notizia attraverso i suoi canali social, spiegando di aver partorito il 25 maggio, alle ore 23:47, dando alla luce una figlia, Giulia Schiavello. L’annuncio su Instagram è arrivato poche ore dopo la venuta alla luce della piccina, ossia lungo la mattinata di giovedì. “25 Maggio 2022 ore 23:47 è nato il nostro grande Amore, Giulia Schiavello. Stiamo bene e siamo perdutamente innamorati di lei”, ha scritto l’ex gieffina, rassicurando tutti circa le sue condizioni di salute e quelle della neonata.

Immediata l’ondata d’affetto da parte dei fan, che si sono congratulati con lei e le hanno augurato ogni bene. Per il momento la Falconieri si è limitata ad annunciare la nascita di Giulia, preferendo non mostrare il viso della bimba ma soltanto il suo corpicino.

Mary Falconieri è convolata a nozze l’8 luglio 2021, a Nardò (suo paese natale), con l’avvocato Giuseppe Schiavello. La decisione di sposarsi è giunta dopo circa due anni di relazione sentimentale. L’ex gieffina, grazie alla conoscenza del legale, ha voltato definitivamente pagina in amore. Prima di innamorarsi dell’avvocato, ha vissuto una intensa e chiacchierata love story con Giovanni Angiolini, il medico conosciuto nella Casa più spiata d’Italia. I due hanno troncato in modo burrascoso.

Il primo incontro tra Mary e Giuseppe è avvenuto a Milano. I due, però, si sono ‘adescati’ prima su Instagram. Entrambi hanno iniziato a nutrire un interesse reciproco, da qui il desiderio di incontrarsi.

Mai scelta fu più azzeccata: da quando si sono visti non si sono più lasciati. Quindi le nozze, la luna di miele in Grecia (inizialmente avevano programmato di volare in Giappone ma a causa del Covid hanno dovuto rivedere i piani), il concepimento di Giulia proprio nel corso del viaggio nuziale e infine la realizzazione della famiglia.

Mary Falconieri dopo il Grande Fratello: cosa fa oggi

Dopo essere stata protagonista al Grande Fratello, Mary ha lasciato il mondo del piccolo schermo. In futuro non ha escluso però la possibilità di tornare a calcare i set televisivi, laddove le venissero proposte offerte da lei ritenute nelle sue corde. Al momento la Falconieri lavora come infermiera e influncer. In più ha creato un brand di tute: Mindset.