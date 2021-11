Grande Fratello, Mary Falconieri è incinta: “Non me la sto passando bene”

Cicogna in volo per l’ex gieffina, felicemente sposata dalla scorsa estate

Mary Falconieri è incinta! L’ex concorrente del Grande Fratello 14 ha dato l’annuncio su Instagram, dove è seguita da oltre 200 mila follower. La lieta notizia è stata condivisa con un video nel quale Mary mostra le prime ecografie del piccolo che porta in grembo. La Falconieri ha da poco superato i tre mesi di gravidanza, generalmente i più difficili.

E anche per Mary Falconieri il primo trimestre non è stato semplice. La diretta interessata ha ammesso che non è al top della forma anche se ha preferito – almeno per il momento – non svelare i sintomi con i quali deve fare i conti da qualche settimana. L’ex concorrente del reality show si è detta felicissima della sua gravidanza: da tempo sognava di diventare mamma.

Mary Falconieri è sposata dall’8 luglio 2021 con l’avvocato Giuseppe Schiavello. I due sono diventati marito e moglie dopo un paio d’anni insieme. Un matrimonio che ha spazzato via la sofferenza di Mary per la storia d’amore finita male con Giovanni Angiolini, il medico conosciuto nella Casa più spiata d’Italia.

Mary e Giuseppe si sono conosciuti a Milano: il primo contatto è avvenuto su Instagram e poi, dopo il primo appuntamento, non si sono lasciati più. Due anni di passione, un matrimonio da favola e ora la famiglia che si allarga.

Il matrimonio di Mary Falconieri è stato celebrato in Puglia, a Nardò, terra natale della sposa. Una cerimonia in grande stile, con tanto di spettacolo pirotecnico. La coppia sognava di realizzare il viaggio di nozze in Giappone ma a causa dell’emergenza Coronavirus ha optato per la più vicina Grecia. In luna di miele gli sposini hanno concepito il loro primogenito, che nascerà la prossima estate.

Cosa fa oggi Mary Falconieri

Dopo l’avventura al Grande Fratello Mary Falconieri ha abbandonato il mondo della televisione. In futuro non ha escluso però la possibilità di tornare sul piccolo schermo, magari partecipando ad una nuova edizione del reality show. Al momento Mary lavora come infermiera e influncer. In più ha creato un brand di tute: Mindset.