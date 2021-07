Grande Fratello: l’ex concorrente Mary Falconieri si è sposata

Mary Falconieri è tornata a far parlare di sé per un evento molto speciale che la riguarda. L’ex concorrente del reality show in quota Mediaset, Grande Fratello 14, si è sposata. L’ex gieffina ha voluto condividere tutta la sua gioia per il grande momento insieme ai suoi fan.

In tanti la ricorderanno come coinquilina della Casa più spiata d’Italia. Ma Mary di strada da quel momento ne ha fatta tanta. Nel suo passato amoroso c’è stato anche il legame con Giovanni Angiolini, che pare sia naufragato a causa di presunti tradimenti di lui.

Ma chi è il fortunato sposo di Mary Falconieri? L’ex gieffina ha sposato l’avvocato Giuseppe Matteo Schiavello. I due si sono conosciuti qualche anno fa (precisamente nel 2018). Una storia iniziata subito dopo che Mery aveva chiuso definitivamente con Giovanni.

Anche Angiolini fu uno dei concorrenti del reality show condotto da Alessia Marcuzzi. Il loro incontro dentro la casa di Cinecittà diede ai due la possibilità di conoscersi, quindi innamorarsi. Un amore che però, una volta usciti dalla ‘porta rossa’ della casa del Grande Fratello, durò poco.

A condividere le foto del matrimonio di Mary con Giuseppe è stata la stessa ex gieffina. Grazie a diverse Instagram Stories, infatti, è stato possibile vedere i momenti salienti di quello che la sposa – a ben dire – ha definito “un matrimonio da favola“.

La sposa, nel suo abito da sogno bianco, era un incanto. Nella galleria di foto che la Falconieri ha condiviso sul suo account ufficiale Instagram ci sono alcuni scatti anche della location dove gli sposi hanno ricevuto e festeggiato con i parenti e gli amici più stretti.

Tra le curiosità della serata anche dei fantastici giochi pirotecnici che hanno festeggiato la coppia. Immagini che in parte hanno ricordato il matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez qualche anno fa. Dove nulla è stato lasciato al caso. Mary e Giuseppe hanno festeggiato, neanche a dirlo, fino a tarda notte.

Nonostante le ore piccole, però, l’ex gieffina stamattina ha trovato il tempo per fare dei messaggi e continuare a condividere Instagram Stories per aggiornare i suoi fan su quanto accaduto durante il ricevimento di nozze.