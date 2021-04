Grande Fratello, Mary Falconieri: nozze in vista, chi è il futuro marito

Mary Falconieri, che in tv si fece conoscere nel corso del Grande Fratello 14 (edizione andata in onda a fine 2015), è pronta per il grande passo: tra poche settimane convolerà a nozze, sposando l’avvocato Giuseppe Matteo Schiavello. L’infermiera aveva già reso nota la notizia nel dicembre 2020, attraverso una intervista rilasciata a Novella 2000. Ora arriva una conferma ulteriore circa il matrimonio: nelle scorse ore infatti la Falconieri ha pubblicato su Instagram un dolce messaggio, postando anche delle le foto e dei video della romantica proposta di matrimonio ricevuta dal futuro marito.

“La nostra Prima Promessa. Colgo l’occasione per ringraziarvi tutti. Sono inondata di messaggi, non credo di riuscire a rispondere ad ognuno di voi singolarmente! Io ci provo ma siete in tantissimi… Grazie di cuore. Vi voglio bene!“, ha scritto l’ex gieffina sulla piattaforma web. Immediata la reazione dei fan, che si sono congratulati con la giovane 29enne subissandola di commenti entusiasti.

La data in cui sono attesi i fiori d’arancio, secondo quanto dichiarò Mary al magazine diretto da Roberto Alessi, sarebbe fissata al prossimo 8 luglio. L’evento, quindi, si celebrerà in piena estate.

Giuseppe Matteo Schiavello è un avvocato calabrese di 30 anni. La scintilla con la Falconieri è scoccata all’inizio del 2018. Per la 29enne un amore giunto dopo la conclusione della love story con Giovanni Angiolini, il medico che conobbe durante l’esperienza al Grande Fratello 14.

Grande Fratello, Mary Falconieri Giovanni Angiolini: love story con conclusione senza lieto fine

La storia sentimentale di Mary e Giovanni è stata molto chiacchierata e discussa per come si è conclusa. Decollata all’interno del reality show messo in onda da Canale Cinque, è proseguita per diversi mesi dopo che si sono spente le telecamere della Casa più spiata d’Italia. La fine della relazione è stata tumultuosa e al veleno, alimentata da accuse reciproche da parte dei diretti interessati.

La Falconieri raccontò di essere stata vittima di tradimenti da parte dell’ortopedico. Non solo: disse che Giovanni non la sostenne in uno dei momenti più delicati della sua vita, vale a dire quando scoprì di essere affetta da una mutazione genetica che l’avrebbe messa nella condizione di rischiare di ammalarsi di tumore al seno. Per tale faccenda, la Falconieri ha scelto di sottoporsi a una doppia mastectomia.