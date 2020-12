Grande Fratello: l’ex concorrente Mary Falconieri si sposa

Fiori d’arancio in vista per l’ex gieffina che ha partecipato al reality show nel 2015, nell’ultima edizione condotta da Alessia Marcuzzi

Matrimonio nel 2021 per Mary Falconieri, ex concorrente del Grande Fratello 14. A dare l’annuncio la diretta interessata sul settimanale Novella 2000. Archiviata la liaison con Giovanni Angiolini, conosciuto proprio nella Casa più spiata d’Italia, Mary è pronta a diventare la moglie di Giuseppe Schiavello. I due sono felicemente fidanzati da un paio d’anni. Il grande evento è stato fissato al prossimo 8 luglio.

Alla rivista diretta da Roberto Alessi Mary ha spiegato che la proposta è arrivata la scorsa estate, più precisamente il 20 agosto, in Salento. Il matrimonio sarà celebrato con rito religioso nella Cattedrale di Nardò, città dove l’ex gieffina è nata e cresciuta. I preparativi sono in corso e la coppia spera che per quella data l’emergenza Coronavirus sia solo un ricordo lontano.

Il viaggio di nozze sarà in Giappone, anche se i futuri sposi organizzeranno il tutto in un secondo momento per rispettare alcuni impegni di lavoro. Mary e Giuseppe si sono conosciuti a Milano, città dove entrambi vivono e dove continueranno ad abitare dopo il matrimonio, grazie ad amici in comune.

In realtà Schiavello, di professione avvocato, seguiva già la Falconieri su Instagram e ha fatto il possibile per conquistarla. L’uomo ci è riuscito con i suoi modi gentili, garbati e assai romantici. “Mi tratta come una principessa”, ha assicurato l’ex concorrente del Grande Fratello.

In che rapporti sono rimasti Mary e Giovanni

A Novella 2000 Mary Falconieri ha chiarito che con l’ex fidanzato Giovanni Angiolini – considerato il medico più bello d’Italia – non ha più alcun rapporto. Dopo il Grande Fratello Mary e Giovanni si sono amati per circa due anni – con tanto di convivenza in Sardegna – ma poi la Falconieri ha deciso di chiudere questa relazione.

La ragazza ha ammesso:

“Più stavamo assieme, più mi rendevo conto che era una storia a senso unico. Una notte, mentre Giovanni lavorava, sono scappata di casa. Da quel momento ho perso ogni contatto con lui. Dopo un po’ è arrivato Giuseppe”

Cosa fa oggi Mary Falconieri del Grande Fratello

Dopo l’avventura al Grande Fratello Mary Falconieri ha abbandonato il mondo della televisione. In futuro non ha escluso però la possibilità di tornare sul piccolo schermo, magari partecipando ad una nuova edizione del reality show. Al momento Mary lavora come infermiera e influncer. In più ha creato un brand di tute: Mindset.