Mary Falconieri Grande Fratello: “Ho rifiutato Uomini e Donne e Temptation Island”

Grande Fratello Mary Falconieri news: l’infermiera ha rifiutato Uomini e Donne e Temptation Island

Dopo il Grande Fratello Mary Falconieri è stata spesso ospite di Barbara d’Urso ma la dolce pugliese era stata chiamata pure in altri programmi. Come svelato dalla diretta interessata, la redazione di Maria De Filippi ha contattato l’ex fidanzata di Giovanni Angiolini. “Mi hanno proposto Temptation Island e Uomini e Donne. Mi hanno proposto di salire sul Trono ma ho detto di no e non ho voluto fare neppure la tentatrice”, ha rivelato la 25enne al settimanale Nuovo. “Però mi piacerebbe molto partecipare all’Isola dei famosi”, ha ammesso la giovane, che da circa un anno ha un nuovo amore.

Grande Fratello: chi è il nuovo fidanzato di Mary Falconieri

Dopo la fine della relazione con Giovanni Angiolini, Mary Falconieri ha ritrovato la serenità tra le braccia di Giuseppe, un avvocato calabrese di 28 anni. I due convivono a Milano, la città dove Mary lavora come infermiera in una clinica oculistica. “Ci siamo conosciuti a una festa. È stato bravissimo a corteggiarmi. Da settembre conviviamo e siamo davvero molto affiatati: sembra che ci conosciamo da sempre! Sicuramente come tutte le coppie sogniamo un futuro insieme e scherziamo anche sul matrimonio”, ha confidato l’ex gieffina.

Mary Falconieri è cambiata dopo l’esperienza al Grande Fratello

Mary Falconieri ha rifiutato Temptation Island e Uomini e Donne ma sarebbe pronta a partire per l’Honduras. “L’Isola dei famosi sarebbe una bella esperienza, che mi permetterebbe di dimostrare quella che sono diventata. Vorrei far conoscere la nuova Mary: oggi sono più matura e più donna di quando ero al Grande Fratello”, ha assicurato l’infermiera.