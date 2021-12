Marvel: tutti i film dell’MCU in uscita al cinema e in streaming nel 2022

Anche nel 2022 in arrivo Disney ha in serbo per noi una lunga serie di film e di prodotti originali Marvel, l’enorme universo legato al franchise dei supereroi. Prodotti audiovisivi ispirati alle pubblicazioni dei Marvel Comics, che hanno fatto appassionare milioni di lettori in tutto il mondo.

Il prossimo anno, dunque, sarà ricco di sorprese proprio come il 2021 appena trascorso. Proviamo dunque a fare un po’ d’ordine, scoprendo tutte le uscite dell’MCU in programma nei prossimi 12 mesi, sia al cinema sia in streaming su Disney+.

Morbius, il nuovo film con Jared Leto

La pellicola uscirà nelle sale il 28 gennaio e sarà dunque il primo ad uscire in ordine di tempo. La pellicola racconta le avventure di Michael Morbius, un supereroe che cercherà disperatamente di trovare la cura al suo vampirismo, dopo essere stato colpito da una malattia del sangue. Il film, diretto da Daniel Espinosa, è ambientato nello stesso universo dello Spiderman firmato Sony e del relativo Venom.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Questo è probabilmente il film più atteso dell’anno dai fan dell’MCU. Il motivo? Nel nuovo film con l’affascinante Dr Strange interpretato dall’amatissimo Benedict Cumberbatch c’è anche Scarlett Witch, l’alter ego di Wanda Maximoff interpretato da Elizabeth Olsen che già abbiamo conosciuto in Wandavision. La data di uscita è fissata per il prossimo 6 maggio 2022.

Spider Man – Across the Spider-Verse (Parte 1)

A quattro anni dal fortunato Into the Spider-Verse, ritorna il personaggio di Mile Morales, che affonterà nuove sfide e avventure in compagnia della Spider-Woman Gwen Stacey. La prima parte del film uscirà il 7 ottobre 2022, mentre la seconda non ha ancora una data di uscita ufficiale. Across the Spider-Verse Parte Seconda, in ogni caso, dovrebbe uscire nel 2023.

She Hulk

La serie è in arrivo su Disney Plus ed è stata sviluppata da Michael Waldron. Ad interpretare il mostruoso personaggio sarà Tatiana Maslany. L’attrice vestirà i panni di Jennifer Walters, avvocato specializzato in casi “particolari”. Anche lei, come il cugino Bruce Banner, è in grado di trasformarsi nella versione grande, grossa e verde di sé stessa. La data di uscita su Disney+ non è ancora stata ufficializzata.

I Am Groot

Un’altra delle serie Marvel in arrivo nel 2022 è lo spin-off I Am Groot. La serie animata è ispirata al simpatico personaggio protagonista dei Guardiani della Galassia, un alieno a forma di pianta. Anche in questo caso sappiamo che I am Groot arriverà su Disney Plus in streaming ma non abbiamo una release date precisa, per il momento.

Black Panther – Wakanda Forever: il nuovo epico film senza Chadwick Boseman

Grande attesa anche per il secondo capitolo dedicato alla Pantera Nera del Wakanda, una misteriosa area carica di risorse preziose nel cuore dell’Africa. Dopo la morte del protagonista del primo film, il giovanissimo Chadwick Boseman, si è deciso di incentrare la storia sulle avventure di personaggi come Shuri (Letitia Wright), Nakia (Lupita Nyong’o) e Okoye (Danai Gurira). L’uscita del film è prevista per l’11 novembre 2022.

Thor: Love and Thunder

Uscirà l’8 luglio 2022 il prossimo film dedicato al Dio della mitologia norrena e ex sovrano di Asgard interpretato da Chris Hemsworth. Anche in questo caso dietro la telecamera troviamo il regista Taika Waititi.