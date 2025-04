Martino di Skam Italia è diventato papà! Federico Cesari commuove i nostalgici

Un giorno siamo tutti adolescenti davanti alla televisione a guardare la nuova stagione di Skam Italia, il giorno dopo ci ritroviamo adulti e davanti alla notizia di Federico Cesari che è diventato papà. Una notizia arrivata non proprio come un fulmine a ciel sereno, perché i fan più attenti che seguono bene anche la sua vita privata, avevano visto le foto pubblicate dalla fidanzata sui social con un pancione piuttosto evidente. La ragazza in questione si chiama Camilla e i due stanno insieme oramai da diversi anni, lei è sempre stata al suo fianco lungo il suo cammino non solo per diventare un attore ma anche negli studi di medicina. Sono diventati grandi insieme e oggi si ritrovano a stringere tra le loro braccia questa nuova e bellissima vita.

“Imparando cos’è l’amore” così Federico, con uno scatto in cui lui e Camilla stringono una manina, hanno dato il dolce annuncio. Non hanno specificato il sesso del bambino ma, a giudicare dal repost pubblicato proprio dalla neomamma, il cuore rosa per molti indica che potrebbe trattarsi di una bellissima bambina.

Federico Cesari è diventato papà 😭😭😭 pic.twitter.com/wbbRY9WXrH — ᴍᴇʟ (@horanseyes) April 19, 2025

Federico Cesari è diventato papà: il web è nostalgico

In questi anni abbiamo visto crescere la carriera di Federico, che tra l’altro è cominciata quando era soltanto un bambino. Infatti sono in molti a ricordarlo ne I Cesaroni. Ma a dargli un successo davvero senza precedenti è stato il remake italiano della serie famosa Skam: ha interpretato il ruolo di Martino Rametta, diventando così il protagonista della seconda stagione. La sua storia è stato un colpo per tutti e ha lanciato anche dei messaggi importanti. Il suo personaggio, infatti, scopre di amare un altro ragazzo e decide di stargli vicino e di condividere la vita con lui, anche e soprattutto dopo aver scoperto i suoi problemi di salute.

A distanza di anni dalla fine della esperienza in Skam, i fan continuano ad essere estremamente affezionati alla serie e anche a Federico, che ha interpretato in modo magistrale questo ruolo così importante che ha segnato sicuramente non solo la sua carriera, ma anche la sua vita. Infatti, sotto il post pubblicato in cui ha annunciato di essere diventato padre, è spuntato il commento di Rocco Fasano, che nella serie interpretava proprio Niccolò, il fidanzato di Martino. Un legame che sfida il tempo e le distanze, così come quello tra Federico e i fan della serie.