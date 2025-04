Cesaroni 7, la nuora di Francesco Totti ottiene il ruolo dei sogni

Melissa Monti, fidanzata di Cristian Totti, debutta come attrice sul set de I Cesaroni. La nuora del Pupone e di Ilary Blasi dividerà la scena con gli iconici personaggi della nota fiction romana e con altre tre new entry: Ludovica Longhini, Andrea Arru e Pietro Serpi. Non è emerso precisamente quale ruolo dovranno interpretare i quattro attori, in quanto si tratta di informazioni opportunamente protette dalla produzione Mediaset.

La nuora di Totti tra i protagonisti de I Cesaroni

Considerando l’amore spassionato dell’ex coppia di coniugi per lo storico quartiere della Garbatella, non è difficile immaginare la soddisfazione nell’apprendere che Melissa Monti sia stata scelta per interpretare uno dei nuovi personaggi de I Cesaroni. Dopo la recente scomparsa di Antonello Fassari, in molti si sono chiesti come Claudio Amendola intenda sopperire ad una mancanza così rumorosa. Potrà contare sulla forza di tre grandi personalità del mondo dello spettacolo: Ricky Memphis, Lucia Ocone, Simone Faucci ed infine Fabio Rovazzi.

Nel frattempo, come anticipato, sono emersi i nomi degli attori che arricchiranno il cast con la loro presenza. In particolare, Melissa Monti interpreterà Caterina, di cui non è chiaro il ruolo all’interno delle dinamiche della trama. Non è la prima volta che la fidanzata di Cristian Totti collabora con una produzione televisiva e cinematografica. Ricordiamo, di fatto, le sue apparizioni in Il Tredicesimo Apostolo, Solo per Amore, Mi chiamo Maya ed infine La Grande Bellezza, film premio Oscar diretto da Paolo Sorrentino.

Melissa è perfettamente inserita nella famiglia Totti. Classe 2005, ha su per giù la stessa età di Chanel. Tra le due cognate è nato un bellissimo rapporto, documentato ampiamente dai post e dai video condivisi sui social media. La relazione con il più grande dei figli del Pupone e di Ilary Blasi prosegue a gonfie vele da circa due anni.

I Cesaroni 7: chi c’è e chi non c’è

Il cast della nuova stagione de I Cesaroni non è chiaro. Alcune immagini, diffuse sui social, ritraggono Claudio Amendola – comodamente seduto sulla postazione da regista – insieme a Niccolò Centioni, Federico Russo e Andrea Arru. L’assenza di Lucia e delle due figlie, quindi Eva e Alice, è ormai assodata. Mentre rimane il dubbio su Max Tortora.

Considerando la fine della relazione con Stefania, causata da un tradimento – uno dei motivi per i quali il pubblico criticò la scelta degli sceneggiatori – è possibile che il suo personaggio non abbia più nulla di particolare da offrire ai telespettatori.