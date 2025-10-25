Martina Stella, la verità “devastante” sulle nozze finite e Toffanin svela i tradimenti

Martina Stella ha rivelato per la prima volta alcuni dettagli dolorosi relativi alla fine del suo matrimonio con il manager Andrea Manfredonia, con il quale ha avuto un figlio, Leonardo (4 anni). L’attrice è anche mamma di Ginevra, oggi adolescente, frutto d’amore avuto dalla relazione vissuta con Gabriele Gregorini. Ospite a Verissimo, la 41enne fiorentina ha confermato quanto dichiarato da Silvia Toffanin, vale a dire che, nel 2023, la fine delle nozze con Manfredonia è stata causata anche da tradimenti.

Martina Stella a Verissimo, la verità sulla fine del matrimonio

“Ora sto molto bene, lavoro tanto. Ho due figli splendidi, Ginevra e Leonardo. Ginevra è adolescente. Il piccolo Leo è dolcissimo, ha 4 anni”, ha dichiarato a Verissimo Martina Stella. Spazio poi ai dettagli inerenti alla rottura coniugale con Manfredonia: “La separazione l’ho vissuta male, una delle cose più complesse della mia vita. Ho sempre creduto tanto al matrimonio e alla famiglia. E non è andata”.

E ancora: “Ho sofferto molto. Poi, quando vedi soffrire i tuoi figli è la cosa più devastante. Mi sono presa questi anni per ricostruire, dedicandomi solo ai figli e al lavoro”. Silvia Toffanin a questo punto ha chiesto all’ospite se abbia rimpianti per l’epilogo negativo del suo matrimonio. “No. Non ho mai raccontato le dinamiche di questa separazione per proteggere i miei figli. Una persona deve fare di tutto per mandare avanti un matrimonio, però non deve perdere la dignità”, ha sottolineato Stella.

Poi la rivelazione inaspettata di Silvia Toffanin, che di fatto ha reso noto che l’attrice ha dovuto affrontare dei tradimenti. “Anche perché era un matrimonio un po’ affollato in un certo momento”, ha sottolineato a sorpresa la padrona di casa di Verissimo. Stella ha confermato: “Sì sì, non si è fatto mancare niente”. “I rapporti con i miei ex oggi? Con i papà cerchiamo sempre di collaborare e di trovare compromessi per i figli”, ha concluso la 41enne fiorentina, che, nel corso dell’intervista, ha anche visionato un dolcissimo videomessaggio della figlia Ginevra, la quale l’ha descritta come una mamma presentissima e affettuosissima.