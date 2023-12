Martina Stella: “Il mio matrimonio è finito, grandissimo dolore”

Martina Stella si è raccontata al settimanale Oggi, ha parlato della pausa che si è presa dal lavoro in questi ultimi anni e della separazione dal marito.

L’attrice ha rivelato che è finita con Andrea Manfredonia, padre del suo secondogenito Leonardo, e ha spiegato il motivo. I due si erano sposati nel 2016. Al settimanale, ha detto che la storia d’amore è finita a causa di “motivi insuperabili“.

“Questo è un periodo di ricostruzione della mia vita. Ad agosto mi sono separata. I motivi sono stati insuperabili e mi hanno causato tantissimo dolore. Guardo avanti pensando ai figli, che sono il mio tutto, e al lavoro: mi ha sempre aiutato ad affrontare i momenti difficili. Sono però molto delusa, non me lo aspettavo“

Martina ritiene di non essere mai stata molto fortunata in amore, ma sostiene anche che, nonostante la delusione, spera che possa accaderle qualcosa di bello. Perché, secondo lei, “dopo una caduta, c’è sempre una risalita“.

Gli inizi della carriera

Ad Oggi, Martina ha ripercorso la sua carriera ed ha fatto una riflessione sul suo debutto. Ritiene che inizialmente era molto “acerba” e che ha imparato solamente sul campo, al tempo stesso non ha mai avuto pretese troppo grandi. Infatti, la Stella aveva solamente 16 anni quando debuttò. A sceglierla fu Gabriele Muccino per il film L’ultimo bacio che le portò un grande successo. Da quel momento furono molte le proposte lavorative.

“Ho cercato di essere un’attrice felice. Non per forza una brava attrice. Rimpianti non ne ho, perché ho fatto il possibile. Ero molto giovane, acerba e senza una tecnica. La mia scuola è stata sul campo. Non ho mai scalpitato per ottenere chissà cosa“.

Parlando dei figli, la Stella ha anche rivelato di aver rinunciato a tante proposte da quando è diventata mamma, per “non sballottolare” la figlia, in quanto la sua prima preoccupazione era darle una certa stabilità: “Per la prima, Ginevra, mi sono lasciata scivolare addosso tante proposte: capivo che aveva bisogno di stabilità e di non essere sballottata da un set all’altro. Ma non le chiamo rinunce. Piuttosto regali che mi sono fatta“.

Il matrimonio con Andrea Manfredonia

I due si sono sposati nel 2016. Lui è un procuratore sportivo, figlio di Lionello Manfredonia. È arrivato nella vita di Martina dopo la rottura dell’attrice con Gabriele Gregorini, un hair stylist conosciuto su un set, dalla cui relazione, nel 2012, è nata Ginevra.

Dopo un anno e mezzo di fidanzamento, i due si sono sposati il 3 settembre 2016. La cerimonia venne organizzata da Enzo Miccio e si svolse a Carbognano, nei pressi di Viterbo. Poi, nel 2021, è nato Leonardo, il secondogenito della Stella.

Oggi purtroppo l’annuncio inaspettato: la coppia si è lasciata e l’addio sembra definitivo.