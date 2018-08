Martina di Temptation Island parla della differenza d’età: riferimento a Gianpaolo?

Temptation Island: Martina Sebastiani torna a parlare della differenza di età dopo la fine della storia con Gianpaolo Quarta

Con la fine di Temptation Island, come ormai sappiamo, è finita anche la storia d’amore tra Martina Sebastiani e Gianpaolo Quarta. La differenza di età tra i due ha portato la loro relazione al termine. Martina, più grande del suo oramai ex fidanzato, desiderava una famiglia e una casa, Gianpaolo preferiva vivere in modo più leggero la sua vita da ventiquattrenne e risultava perciò immaturo agli occhi della ragazza. Martina Sebastiani è tornata a parlare della differenza di età. I suoi follower hanno posto infatti una domanda che sembra essere un chiaro riferimento a Gianpaolo. “Cosa pensi di nove anni di differenza in amore?” è la domanda che un follower a una delle protagoniste dell’ultima edizione di Temptation Island.

Martina Sebastiani: “Ci sono ragazzi maturi già a venticinque anni”

“Credo che in amore la differenza di età non conti più di tanto“ scrive Martina Sebastiani. “Ci sono ragazzi maturi già a venticinque anni e uomini di trentacinque anni affetti dalla sindrome di Peter Pan!“ continua ancora la ex di Gianpaolo Quarta. “L’importante è trovare la persona che ti completi a prescindere dell’età“ specifica poi Martina Sebastiani che confessa di essere una persona possessiva. “Sei gelosa?” altra domanda posta alla fidanzata di Temptation Island. “Nelle storie d’amore sono gelosa se mi danno modo di esserlo. Di base comunque sono una persona possessiva“ risponde Martina Sebastiani.

Martina Sebastiani confessa di sentire ancora Gianpaolo Quarta dopo la rottura con il tentatore Andrew

Martina Sebastiani e Andrea Dal Corso, meglio conosciuto come Andrew, non stanno più insieme. La ragazza e il tentatore di Temptation Island hanno smesso di frequentarsi e Martina afferma di sentirsi ancora con il suo ex fidanzato Gianpaolo Quarta. “Io e Gianpaolo ci sentiamo, abbiamo un bel rapporto. Ci vogliamo bene e ci saremo sempre l’uno per l’altra. Oggi siamo amici” ha detto Martina Sebastiani chiarendo il tipo di rapporto con l’ex fidanzato.