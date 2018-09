Martina Sebastiani: “Cos’è successo con Lara, cosa penso di Andrea a UeD”

Martina Sebastiani parla dell’allontanamento con Lara e della partecipazione di Andrea a Uomini e Donne

Martina Sebastiani attraverso una diretta su Instagram risponde alle ultime curiosità dei fan. L’ex fidanzata di Gianpaolo Quarta non ha più lo stesso rapporto di prima con Lara Zorzetto. A notarlo sono stati tanti telespettatori. Mentre le altre ragazze di Temptation Island rivelano che Lara si è allontanata e non calcola più nessuno, Martina spiega più o meno qual è il problema. La Sebastiani e la Zorzetto, una volta finito il programma, hanno subito mostrato la loro grande amicizia. Ma in questi giorni, i fan hanno invece notato che tra le due qualcosa non va. Infatti non appaiono più insieme come prima. Inoltre, Martina e Lara stavano anche cercando casa insieme, ma questo proggeto è magicamente saltato. I telespettatori ora chiedono spiegazioni alla Sebastiani, la quale risponde attraverso Instagram. Martina rivela che attualmente Lara vive a Milano e che si sono allontanate in quanto si sono accorte di avere modi e stili troppo diversi. Dunque, questa amicizia sembrerebbe essere già naufragata in così poco tempo.

Andrea Dal Corso corteggiatore di Mara Fasone: l’augurio di Martina Sebastiani

Non solo l’amicizia con Lara, ai telespettatori interessa anche molto la vita sentimentale di Martina. La giovane, dopo aver lasciato Gianpaolo nel reality, sembrava particolarmente interessata a intraprendere una conoscenza più approfondita con Andrea Dal Corso. I due hanno scelto, però, di prendere due strade diverse, restando comunque in ottimi rapporti. Nel frattempo, per l’ex tentatore Andrew è arrivata una bella opportunità di trovare l’amore. Mara Fasone, attuale tronista di Uomini e Donne, gli ha chiesto di scendere a corteggiarla, in quanto è abbastanza interessata a lui. Dopo qualche giorno di riflessione, Andrea ha deciso di diventare un corteggiatore di Mara. Su questo punto, Martina è molto chiara: “Gli auguro il meglio per questa sua nuova esperienza!”

Martina Sebastiani: “Sara Affi Fella è una conoscente, non un’amica”

Dunque, sembra non esserci alcun problema per Martina, in quanto con Andrea hanno preso insieme la decisione di prendere strade diverse. Intanto, la Sebastiani ha anche dato qualche risposta ai fan su Sara Affi Fella. L’ex di Gianpaolo ha più volte condiviso foto in compagnia dell’ex tronista, finita in una grossa bufera. Per tale motivo, i fan vogliono sapere se lei fosse a conoscenza della reale storia. “Non sapevo nulla, è una conoscente non un’amica”, rivela Martina.