Martina Sebastiani contro Mara: “Un po’ azzardato chiamare Andrew”

Martina Sebastiani contro Mara Fasone: “Chiamare Andrew è stato un po’ azzardato”

Andrea Dal Corso, conosciuto come Andrew il tentatore di Temptation Island, è approdato a Uomini e Donne come corteggiatore di Mara Fasone. Ovviamente il pubblico non può fare a meno di chiedere a Martina Sebastiani cosa ne pensa. Ricordiamo che i due, dopo la rottura definitiva di Gianpaolo Quarta nel reality, si sono frequentati lontano dalle telecamere. La loro conoscenza è durata poco. Infatti, dopo qualche tempo hanno entrambi confermato di aver chiuso la storia. A questo punto, Mara ha scelto di chiedere alla redazione di avere come corteggiatore proprio Andrew. I due si sono incontrati di fronte alle telecamere e lui ha deciso di prendersi qualche giorno per riflettere. Dopo di che, ha finalmente scelto le scale per corteggiare Mara. Maria De Filippi ci ha tenuto a specificare che l’ex tentatore, qualche tempo fa, ha rifiutato il ruolo di tronista in quanto voleva continuare la sua frequentazione con Martina. Ora quest’ultima ci tiene a dire ai fan di non essere infastidita per la partecipazione dell’ex tentatore al noto programma, ma lei al suo posto avrebbe sicuramente aspettato. Subito dopo ha chiaramente rivelato di disapprovare la scelta di Mara.

Martina Sebastiani ammette di non essere infastidita dalla scelta di Andrew, ma dice la sua su Mara Fasone

“Mara, se tu cerchi davvero l’uomo per avere un futuro o una famiglia lo trovo un po’ azzardato chiamare a farti corteggiare da una persona che esce da un’esperienza forte”. Queste sono le parole di Martina mentre parla della nuova tronista, la quale ha scelto di chiamare in studio proprio Andrew. Infine, la Sebastiani ci tiene a precisare che potrebbe anche nascere qualcosa tra loro, come un amore. La sua espressione, però, appare abbastanza ironica. Martina ha più volte dichiarato che Andrea è libero di fare ciò che vuole, in quanto tra loro non c’è più nulla. Ma i fan continuano a chiedere cosa ne pensa, convinti che ci sia un po’ di fastidio da parte della Sebastiani. Nel corso della puntata andata in onda il 4 ottobre, Martina aveva mandato una vera e propria freccitina a Mara e Andrew.

Andrea Dal Corso a Uomini e Donne per Mara Fasone: Martina Sebastiani dice la sua

“Se vi devo dire la verità, non è che mi ha dato fastidio, io avrei aspettato un po’ di più. Però quelle sono scelte, non mi ha dato fastidio.” Inizialmente Martina risponde così ai nel corso di una diretta su Instagram. L’ex di Gianpaolo Quarta non vuole più rispondere a queste domande, tanto che cambia subito argomento.