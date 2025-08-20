Martina Nasoni, trapianto di cuore: si fa viva Barbara d’Urso, il gesto colpisce tutti

Momento delicato per Martina Nasoni, speaker radiofonica 27enne nonché vincitrice della 16esima edizione del Grande Fratello che fu condotta da Barbara d’Urso. Nelle scorse ore, la giovane ha rivelato di trovarsi all’ospedale Papa San Giovanni XXIII di Bergamo e che è pronta a ricevere un “grande dono”. Dalla nascita, Martina soffre di cardiomiopatia ipertrofica. Trattasi di una malattia ereditaria che non permette il normale funzionamento del cuore. Da quanto si è compreso, Nasoni a breve si dovrebbe sottoporre a un trapianto dell’organo.

Barbara d’Urso tende una mano a Martina Nasoni

La speaker ternana ha informato sulle sue condizioni di salute tramite un lungo post Instagram che è stato commentatissimo da fan e conoscenti. Tra questi è spuntata Barbara d’Urso che ha espresso tutta la sua vicinanza all’ex gieffina, scrivendole che, laddove ne abbia bisogno, farà di tutto per darle una mano.

“Piccola Martina. Conosco bene il tuo cuoricino e conosco bene il tuo coraggio. Sono con te per qualunque cosa di cui tu abbia bisogno”. Così la conduttrice napoletana, il cui intervento ha raccolto centinaia di like. Da rimarcare che d’Urso è sì attiva sul suo profilo Instagram, ma non commenta mai nulla. Né le reazioni degli utenti dei post da lei pubblicati, né le reazioni di quelli postati da altri internauti. Stavolta, invece, ha ‘battuto un colpo’ pubblicamente, segno che è stata particolarmente toccata dalla storia di Martina Nasoni.

Come si sono conosciute la conduttrice e la speaker

‘Barbarella’ e la speaker si sono conosciute al Grande Fratello 16. La prima conduceva, la seconda era una concorrente. Conquistò tutti e vinse quell’edizione. Nella Casa più spiata d’Italia conobbe Daniele Dal Moro con il quale intrecciò una love story che proseguì anche dopo la conclusione del reality show per poi finire su un binario morto.

Martina ha scoperto di avere la cardiomiopatia ipertrofica quando aveva 12 anni. Allora venne operata e le fu impiantato un peacemaker al cuore. Qualche anno dopo è finita nuovamente sotto i ferri per cambiare la batteria del dispositivo. A breve, la giovane dovrà affrontare un’altra delicata sfida chirurgica, probabilmente la più difficile.

Dopo la conclusione dell’esperienza al GF 16, Nasoni ha scritto e pubblicato il suo primo libro dal titolo ‘Questo cuore batte per tutte e due’, nel quale ha spiegato la sua storia e la sua patologia. Inoltre è stata fonte di ispirazione per Irama che, dopo averla incontrata e dopo aver ascoltato la sua vicenda, ha realizzato il brano ‘La ragazza col cuore di latta’.