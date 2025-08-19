Trapianto di cuore per Martina Nasoni del GF: annuncio, reazioni e come sta

Martina Nasoni, 27 anni, attraverso un lungo post pubblicato sui suoi profili social, ha spiegato di trovarsi all’ospedale Papa San Giovanni XXIII di Bergamo. La vincitrice del Grande Fratello numero 16 ha lasciato intendere che dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico delicato in cui le sarà trapiantato un nuovo cuore. Non ha annunciato esplicitamente ciò, ma è quasi certo che il ricovero sia in corso per questo motivo. Anche l’esperta di gossip Deianira Marzano ha rilanciato un messaggio che afferma che l’ex gieffina dovrà affrontare un trapianto. Diversi anche i fan che hanno dato per certo l’intervento, commentando il post della giovane e augurandole un grosso in bocca al lupo.

Trapianto di cuore per Martina Nasoni

“Ci sono attimi – ha esordito Nasoni – che segnano per sempre il nostro cammino, il mio sta per arrivare. Sento che una nuova melodia sta per iniziare dentro di me. Un’armonia diversa, più intensa, capace di cambiare per sempre il ritmo della mia vita. Ripenso alla mia vita, a tutto quello che è accaduto, alle persone che mi hanno accompagnata in questi anni. Ripenso agli ultimi quattro mesi, a quest’attesa infinita che ora è giunta al termine”.

Quindi il passaggio cruciale relativo al cuore: “Questo cuore è stato grande. Dio solo sa quante ne abbiamo passate insieme, abbiamo superato cose che nessuno avrebbe immaginato, milioni sono state le sue avventure e milioni sono state le emozioni che lo hanno attraversato. Siamo cresciuti insieme, ci siamo odiati ed amati, ma ad oggi lo amo e per sempre le sarò grata per avermi accompagnata fino a qua. Ora è arrivato il momento di accogliere un grande dono. La vita è una scalata ma la vista è grandiosa. Ci vediamo dall’altra parte delle mie paure”.

La vincitrice del Grande Fratello 16 e la lotta alla cardiomiopatia

Martina Nasoni convive da sempre con la cardiomiopatia ipertrofica. Trattasi di una patologia ereditaria che complica il normale funzionamento del cuore. Già da piccina, come lei stessa ha raccontato in passato, si era dovuta sottoporre a un intervento chirurgico. Nel dettaglio, all’età di 12 anni le è stato inserito un pacemaker da lei simpaticamente chiamato Bob.

Nel 2020 era finita di nuovo sotto i ferri. I medici, in quel frangente, le avevano cambiato la batteria del dispositivo. Nel corso degli anni ha parlato in diverse occasioni della sua complessa situazione di salute. Ha anche scritto un libro sul tema, ‘Questo cuore batte per tutte e due’. Inoltre la sua vicenda è stata di ispirazione per Irama che ha scritto e cantato La ragazza con il cuore di latta, proprio riferendosi alla storia della vincitrice del GF 16. La canzone è stata intonata dall’ex allievo di Amici di Maria De Filippi a Sanremo.

Pioggia di messaggi di vicinanza da fan e amici vip

Tanti fan hanno scritto messaggi di sostegno e solidarietà alla 27enne. Diversi anche i vip che hanno voluto far sentire la propria vicinanza a Martina. Tra questi Giulia Salemi, Guendalina Canessa, Nikita Pelizon, Ginevra Lamborghini, Jack Vanore, Mirko Gancitano, Sonia Lorenzini, Sergio Friscia e altri ancora.