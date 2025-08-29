Martina Nasoni, trapianto cuore. I medici: “Come sta e com’è andato l’intervento”

Arriva la conferma di quel che già si era intuito. Martina Nasoni, speaker radiofonica e vincitrice del Grande Fratello 16, si è sottoposta a un delicato intervento di trapianto di cuore. Lo ha confermato la stessa 27enne rilanciando un articolo dell’Eco di Bergamo che ha parlato del suo caso e ha raggiunto i medici che l’hanno operata all’ospedale “Papa Giovanni” di Bergamo, struttura specializzata in trapianti. Al momento Nasoni si trova ancora ricoverata nel nosocomio lombardo. Ha un cuore nuovo.

Martina Nasoni, trapianto di cuore eseguito: parlano i medici

L’intervento chirurgico è perfettamente riuscito. La ragazza è finita sotto i fermi a causa di cardiomiopatia ipertrofica, ossia una patologia ereditaria che porta a un progressivo inspessimento del muscolo cardiaco sino a comprometterne la normale funzione. In passato, Martina aveva rivelato che anche a sua madre era stato effettuato un trapianto di cuore.

Dall’ospedale, come scrive l’Eco di Bergamo, il cui articolo è stato rilanciato dalla stessa Nasoni tra le sue storie Instagram, fanno sapere che l’operazione “è perfettamente riuscita”. Al momento la speaker radiofonica si trova in reparto al “Papa Giovanni” per il decorso post-operatorio.

Sempre dal nosocomio sottolineano che ogni paziente colpito da particolari patologie viene seguito passo dopo passo da decine di professionisti. L’obbiettivo è salvare la vita a coloro che soffrono di malformazioni cardiache. Nei casi più gravi non bastano le terapie farmacologiche e si deve ricorrere al trapianto, come nel caso della vincitrice del GF 16 che è entrata in ospedale lo scorso 19 agosto, venendo operata nei giorni successivi.

Martina Nasoni non conosce il suo donatore

Nella mattinata di venerdì 29 agosto, Nasoni è anche intervenuta in prima persona spiegando come sta vivendo il delicato momento post operatorio:

Come sta Martina Nasoni? Le parole dell’amica Guendalina Canessa

Nei giorni scorsi sono trapelate indiscrezioni positive sul risultato dell’intervento. Fortunatamente si sono rivelate vere. Il magazine DiPiù Tv aveva scritto che Nasoni era stata intubata come da protocollo post-operatorio.

A parlare della vicenda della 27enne è stata anche l’amica Guendalina Canessa. Pure quest’ultima aveva riferito che l’operazione era riuscita perfettamente e che Martina avrebbe spiegato i dettagli della sua situazione clinica non appena si sarebbe ripresa. Canessa aveva anche raccontato che Nasoni, appena si era risvegliata, “aveva fatto due battute divertenti a sua madre”.

Il messaggio di Barbara d’Urso

Quando Martina, nei giorni scorsi, ha reso noto via social che si sarebbe dovuta sottoporre a una delicata operazione al cuore, ha incassato migliaia di messaggi di sostegno. Si è anche fatta viva Barbara d’Urso che le ha scritto di essere disponibile a darle una mano per qualsiasi cosa. Un gesto, quello della conduttrice, che non è passato inosservato e che è stato apprezzato da molte persone. Nasoni e d’Urso si sono conosciute durante il GF 16. Barbara condusse quella stagione dello show che vide il trionfo proprio di Martina.