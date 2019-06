Martina Nasoni: ecco cosa comprerà con i soldi vinti al Grande Fratello

Quanti soldi ha vinto Martina Nasoni al Grande Fratello e come li spenderà

Martina Nasoni si è aggiudicata un bel gruzzoletto grazie alla vittoria al Grande Fratello 16. La Ragazza con il cuore di latta si è portata a casa un montepremi di 100 mila euro. Parecchi soldi che Martina userà per se stessa ma anche per la sua famiglia. La Nasoni vuole infatti aiutare i suoi genitori, che l’hanno sempre sostenuta e spronata. E aiutata nei momenti più difficili, come quando poco più che dodicenne è stata costretta a sottoporsi ad un’operazione per inserire un pacemaker in grado di aiutare il suo cuore malato. L’ex gieffina, che nella Casa più spiata d’Italia ha conosciuto una persona speciale come Daniele Dal Moro, ha confidato che aiuterà i suoi parenti a finire di pagare il mutuo e non solo.

Martina Nasoni aiuterà i suoi genitori con i 100 mila euro vinti

“Con il montepremi del Grande Fratello 16 finirò di pagare il mutuo della casa dei miei genitori a Terni. È un sacrificio che hanno fatto tanti anni fa e togliergli questo peso dalle spalle sarebbe un modo per ripagargli di tutto ciò che hanno fatto per me”, ha spiegato Martina Nasoni al settimanale Nuovo Tv. Con i 100 mila euro vinti grazie al reality show di Barbara d’Urso, la ragazza si concederà pure un piccolo regalo per se stessa. “Vorrei comprare le attrezzature giuste per fare i tatuaggi: è da sempre la mia più grande passione. In più mi piacerebbe studiare canto e recitazione e dare una parte in beneficenza”, ha aggiunto.

Martina Nasoni e la storia con Daniele Dal Moro

Oltre ai soldi e alla popolarità, Martina Nasoni sembra aver trovato anche l’amore al Grande Fratello. Fuori da Cinecittà è decollata la storia con Daniele Dal Moro: i due passano tanto tempo insieme e sono praticamente inseparabili. Nonostante il bacio passionale immortalato dai paparazzi Martina e Daniele preferiscono per il momento non sbilanciarsi troppo con fan e curiosi.