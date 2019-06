Martina e Daniele news: bacio in pubblico e presentazioni in famiglia

Martina Nasoni e Daniele Dal Moro stanno insieme? Ultime news

Da quando è finito il Grande Fratello 16 è totalmente cambiato il rapporto tra Martina Nasoni e Daniele Dal Moro. La Ragazza con il cuore di latta e il giovane imprenditore sono inseparabili da quando hanno lasciato la Casa di Cinecittà. Se davanti alle telecamere Martina e Daniele hanno avuto più di qualche problema ad avere un rapporto solido, nella vita reale tutto è diverso. E nonostante i diretti interessati continuino a parlare di semplice amicizia, i paparazzi di Di Più Tv hanno sorpreso la Nasoni e il veronese a baciarsi in pubblico. Non è chiaro quando e come i fotografi siano riusciti a scattare questa foto ma il contenuto è evidente: tra gli ex gieffini è scoppiata la passione!

Le dichiarazioni di Martina Nasoni a Di Più Tv

“Io e Daniele abbiamo parlato quando è finito il Grande Fratello, lui mi ha anche presentato la sua famiglia. Mi ha detto che a me ci tiene”, ha dichiarato Martina Nasoni, all’indomani della vittoria al reality show di Barbara d’Urso. Dunque, Daniele non ha avuto problemi a presentare Martina ai suoi genitori, con i quali ha un legame molto speciale. Nell’intervista rilasciata a Di Più Tv la tatuatrice ha però puntualizzato: “Se davvero gli interesso, deve dimostrarmelo. L’ultima storia che ho avuto è finita però avevo un fidanzato gelosissimo, che per giunta mi aveva anche tradito”.

Martina Nasoni a Veronica con Daniele Dal Moro

Insomma, sembra proprio che stia nascendo un’altra coppia grazie al Grande Fratello 16. In queste ore Martina Nasoni, come documentano le sue storie Instagram, è a Verona, città natale di Daniele Dal Moro. I due usciranno presto allo scoperto? Intanto il ragazzo ci ha tenuto a precisare che non sta frequentando Martina solo perché ha vinto il programma di Canale 5. “Se le (!) rubo 100.000 € in realtà me ne restano 99.700 € perché per ora cene e benzina li pago io!”, ha replicato con sarcasmo Daniele alle critiche.