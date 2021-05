Martina Nasoni sbotta: “Devo fare come Giulia De Lellis? Non ci sto”

Martina Nasoni ha solo 23 anni ma è una ragazza determinata e battagliera. Nelle ultime ore l’ex vincitrice del Grande Fratello di Barbara d’Urso ha messo a tacere haters e malelingue, che l’hanno criticata per il suo ultimo video condiviso su Instagram. Un video nel quale la Nasoni canta una canzone mettendo in mostra il suo talento canoro. Non è infatti una novità: Martina ama da sempre cantare e sogna di affermarsi come cantante dopo aver mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo.

Qualcuno però non ha gradito il gesto di Martina Nasoni che è considerata da alcuni solo un’ex gieffina e influencer e nulla più. Critiche che hanno fatto sbottare la ragazza con il cuore di latta, che ha replicato ai cosiddetti leoni da tastiera:

“Un minuto di silenzio e un’ora di vergogna per tutte le persone che mi stanno scrivendo: “Tanto nella vita non farai mai la cantante, dovresti essere il più possibile come Giulia De Lellis”. Io non devo assomigliare a nessuno se non a me stessa”

Martina Nasoni ha dato poi un consiglio a tutti i suoi follower: quello di ispirarsi a se stessi, inseguire le proprie passioni, senza somigliare a nessun altro. “Altrimenti sarete sempre e per sempre una brutta copia”, ha precisato l’ex concorrente del Grande Fratello, che non ha nulla contro Giulia De Lellis ma non vuole di certo imitare l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne per lasciare il segno nello showbiz.

“Mi piace cantare e mi piace condividerlo con voi. La cattiveria, la sfacciataggine e la stupidità di certe persone mi manda davvero in bestia”, ha sottolineato Martina Nasoni, che di recente si è sottoposta al vaccino anti Covid-19. La giovane rientra nel gruppo di persone a rischio data la sua malattia al cuore.

Dall’età di dodici anni Martina Nasoni convive con un pacemaker a causa di una malformazione cardiaca. Una malattia cardiaca genetica, ereditata dalla madre che ha subito qualche anno fa un trapianto di cuore. A breve Martina tornerà in ospedale per cambiare le batterie al suo pacemaker.

La sua storia ha ispirato Irama per la canzone La ragazza con il cuore di latta, presentata al Festival di Sanremo 2019. Martina e Filippo si sono conosciuti nel 2018 a Gallipoli, in Puglia, durante una festa in spiaggia.