Martina Nasoni, è caos con Daniele: “Relazione malata”, Erica e Gennaro coinvolti

Daniele Dal Moro e Martina Nasoni si sono lasciati (di nuovo): è caos sulla coppia

La storia di Daniele Dal Moro e Martina Nasoni sta diventando una soap opera di quelle a cui forse neanche Beautiful potrà tener testa. Va beh, detta così sembra esagerato ma non si può negare che i due litighino di continuo, ritornino a frequentarsi e si allontanino subito dopo, discutano per terzi incomodi che in realtà sono solo amici e chi più ne ha più ne metta; non si può certo dire insomma che la loro frequentazione sia stata una passeggiata, e a dire il vero non siamo neanche sicuri che il passato sia il tempo giusto da usare perché non è detto che i due non riprendano a rivedersi: in effetti che si piacciano – e che anche a lui piaccia lei – è abbastanza evidente. Le ultime vicende sugli ex gieffini coinvolgono non solo loro ma anche Erica Piamonte, che viene tirata sempre in ballo da un po’ ormai, e Gennaro Lillio, che con i due in realtà aveva ben poco a che fare sinora. Veniamo subito al dunque.

Martina Nasoni, i fan la difendono e Daniele sclera: “Relazione ‘malata’ dalla nascita”

“Togli la foto di Marti – gli ha chiesto un follower –… non serve più che tu la tenga”. “Perché dovrei toglierla? Non ho 15 anni. E poi sono ricordi di un’esperienza unica: non la toglierei mai”. Fin qui sembra che Daniele non abbia messo davvero un punto alla storia con la Nasoni; è nei post successivi delle Instagram stories che Dal Moro ci sembra stufo. “Lei vede Gaetano/Gennaro e va tutto bene e lui appena vede Eri viene insultato… che ipocrisia”, queste le parole di un follower a cui Daniele ha risposto con un messaggio ben preciso rivolto a Martina: “Oltre tutto per me non c’è mai stato nessun problema perché credo che la fiducia in una persona si pesi su ben altre cose. E penso che in una relazione, e ancor di più in una conoscenza, una persona deve sentirsi libera! Una relazione per quel che mi riguarda deve iniziare ‘bene’, e non già ‘malata’ dalla nascita. Parlo per esperienze personali. Poi ognuno vedrà le cose a modo suo”. Il post è chiaro: la fine della storia con Martina è da attribuire alla mancanza di fiducia di lei.

Gennaro e Martina insieme? Dopo le polemiche su Erica Daniele interviene su Lillio

E non è finita qui: più volte infatti Daniele è tornato anche parlare di Erica, recentemente coinvolta in una polemica piuttosto rovente che ha visto intervenire anche Taylor Mega. “Non metti foto con Erica?”, gli hanno chiesto. “Meglio di no. Resta una mia amica tanto uguale anche se non le metto, ma così magari mi risparmio di leggere migliaia di commenti stupidi”. Tanti insomma sono coloro che non sopportano il rapporto che Daniele ha instaurato con Erica e in molti credono che i due si piacciano: cosa che Daniele ha sempre smentito. Dal Moro è poi intervenuto anche su coloro che vedono bene assieme Gennaro e Martina e ha dichiarato senza troppi giri di parole che “il Web è pieno di gente patetica!”. Un ritorno di fiamma con Martina? Non lo escludiamo a priori perché lui stesso nel rispondere a una domanda è stato piuttosto ambiguo: “Ci potrà mai essere un ritorno con Marti?”, gli hanno chiesto. “Lo sapete come sono finite le cose. Sinceramente non capisco cosa vogliate da me”, questa la sua replica. Cosa aspettarsi ancora da Martina e Daniele?