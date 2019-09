Martina Nasoni di nuovo operata? Lei chiarisce, poi parla di Daniele: Barbara la ferma

Martina Nasoni parla della nuova operazione che dovrà affrontare: le news da Pomeriggio 5

Martina Nasoni è stata ospite a Pomeriggio 5 nella seconda puntata della nuova stagione, quella di martedì 10 settembre. Barbara d’Urso ha invitato la ragazza per parlare della sua nuova operazione al cuore in programma e poi di Daniele Dal Moro, perché i due pare si siano riavvicinati. Innanzitutto, Barbara ha mandato in onda un bel recap dell’avventura di Martina Nasoni al Grande Fratello 16. Nella clip si è parlato principalmente della sua patologia al cuore, argomento del giorno a Pomeriggio 5. La d’Urso ha invitato la vincitrice dell’ultima edizione del Gf per fare chiarezza sulla seconda operazione di cui si è tanto parlato nelle ultime settimane. Per Martina la battaglia dunque non è ancora finita, perché il pacemaker va sostituito e quindi dovrà tornare sotto i ferri.

Pomeriggio 5, Martina Nasoni fa chiarezza sulla seconda operazione al cuore

Martina ha confermato che dovrà operarsi di nuovo, ma si tratta, in un certo senso, di un intervento di routine. Queste le parole della Nasoni: “Eh purtroppo è così, nel senso che il mio pacemaker ha una batteria e come ogni batteria a un certo punto deve essere sostituita. Perché le batterie si scaricano. Ho messo il pacemaker a 12 anni e tra un anno, un anno e mezzo dovrò cambiarlo. Vado a batterie io”, ha infine ironizzato. La ragazza col cuore di latta quindi dovrà sì affrontare una seconda operazione, ma per sostituire il pacemaker e immaginiamo, quindi, che ne affronterà poi una terza e anche una quarta, e oltre. Ma c’era anche altro di cui parlare con Martina a Pomeriggio 5, ovvero Daniele…

Martina Nasoni e Daniele stanno insieme? Barbara prima domanda, poi la ferma

Martina e Daniele si sono rivisti dopo diverse settimane, per cui i fan stanno sperando in un lieto fine, finalmente. Ebbene, anche Barbara d’Urso ha chiesto spiegazioni alla sua ospite e inizialmente lei ha ironizzato dicendo di non sapere di cosa stesse parlando. Ecco la risposta di Martina: “Non so di che stai parlando… no scherzo! Allora ci siamo rivisti ieri e c’era il concerto all’Arena di Verona…”. A questo punto, però, Barbara l’ha fermata dicendo che Martina sarebbe tornata a parlare della sua storia con Daniele! Il motivo? Probabilmente perché era in ritardo e dovevano entrare gli altri ospiti di Pomeriggio 5. O per tenere il pubblico incollato a Canale 5 anche nei prossimi pomeriggi, sperando di saperne di più su Martina e Daniele?