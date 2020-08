Nuovo intervento al cuore per Martina Nasoni, ex vincitrice del Grande Fratello di Barbara d’Urso. La ragazza dal cuore di latta dovrà sottoporsi ad un nuovo intervento tra qualche mese, il prossimo anno, per cambiare le batterie del suo pacemaker. Ogni anno, infatti, vanno cambiate. Martina è stata operata per la prima volta ad appena dodici anni ed ora dovrà tornare in sala operatoria per non avere problemi in futuro. L’ex gieffina lo ha annunciato al settimanale Di Più, al quale ha rilasciato una lunga intervista. Oltre al nuovo intervento chirurgico, Martina è impegnata pure su un nuovo percorso artistico: sta tentando la strada della musica. Dopo l’esperienza nella Casa più spiata d’Italia ha capito di voler diventare una cantante e sta facendo di tutto per realizzare questo grande sogno.

Martina Nasoni nuovo intervento al cuore e nel frattempo studia canto

“Sono in ansia, non lo posso nascondere. Ma quando avevo dodici anni e mi impiantarono il pacemaker fui brava… non voglio fare i capricci o lamentarmi ora che sono grande. Anche per questo chiederò di affrontare l’operazione in anestesia totale. Ma mancano ancora un po’ di mesi, non ci voglio pensare”, ha ammesso Martina Nasoni alla rivista edita da Cairo Editore. Nell’attesa la 21enne si esercita come cantante: in quarantena non si è persa d’animo e ha acquistato su Internet tutto l’occorrente per trasformare la sua stanzetta in una mini sala di incisione con microfono, computer e mixer. Il sogno della Nasoni è quello di trasferirsi a Milano per avere maggiori contatti in campo discografico.

Martina Nasoni e la malattia al cuore: cosa è successo all’ex del Grande Fratello

Dall’età di dodici anni Martina Nasoni convive con un pacemaker a causa di una malformazione cardiaca. Una malattia cardiaca genetica, ereditata dalla madre che ha subito qualche anno fa un trapianto di cuore. Nel 2021, dunque, Martina tornerà in ospedale per cambiare le batterie al suo pacemaker. La sua storia ha ispirato Irama per la canzone La ragazza con il cuore di latta, presentata al Festival di Sanremo 2019. Martina e Filippo si sono conosciuti nel 2019 a Gallipoli, in Puglia, durante una festa in spiaggia.

Martina Nasoni e Matteo Guidetti non stanno più insieme

A Di Più Martina Nasoni ha chiarito che è già finita la sua storia d’amore con Matteo Guidetti, ex corteggiatore di Sara Shaimi a Uomini e Donne. I due si sono frequentati per un breve periodo ma oggi Martina è di nuovo single. Archiviato anche l’ex coinquilino Daniele Dal Moro, con il quale c’è stato un rapporto piuttosto tormentato.