Martina Nasoni minacce morte: “Presentate alla polizia, sono al limite”

Sfogo di Martina Nasoni del Grande Fratello: minacce di morte pesano, la decisione

Martina Nasoni ha detto basta! Se prima lo diceva quando serpeggiavano sul Web fin troppi pettegolezzi su lei e Daniele Dal Moro, oggi invece ha voluto mettere un freno alle minacce – davvero molto pesanti – scagliate contro di lei e la sua famiglia. I suoi genitori le stanno sempre vicino e sono i primi a voler fare giustizia. C’è un profilo in particolare che si accanisce quasi tutti i giorni contro la vincitrice dell’ultimo Grande Fratello Vip: non ne può più e ha intenzione di risolvere al più presto questa situazione, confessando tutto attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram. Qui riceve sempre l’appoggio dei suoi numerosi fan che, per lei, si sono attivati per raccogliere materiale diffamatorio nei suoi confronti.

Martina Nasoni parla dell’hater che la sta tormentando da tempo: attacchi feroci contro nipotina e genitori

In passato lei e sua madre erano state aggredite, ora c’è un altro problema da risolvere: quello delle minacce di morte. Martina non ne può più e si è sfogata così su Instagram: “Ora sono arrivata al limite! So che avete degli screen di tutti gli insulti e di tutte le minacce di morte ricevute in questo periodo da questo profilo. Vi chiedo di mandarmele in privato, così da poter avere abbastanza materiale da presentare alla polizia”. L’unica soluzione è quella di rivolgersi alle forze dell’ordine per porre fine a tutto questo. Non è, comunque, la prima volta che riceve insulti pesanti, anche da profili diversi da quest’ultimo. Insulti che non stanno né in cielo né in terra, visto che la Nasoni ha sempre avuto un comportamento corretto e non ha mai usato parole di troppo contro qualsivoglia personaggio famoso.

Le parole di Martina Nasoni: “Situazione antipatica, minacce intensificate”

La vincitrice del Gf, dopo il reality show di Canale 5, ha ricevuto una miriade di messaggi di apprezzamento, ma non sono mancati nemmeno quelli di odio immotivato, ingiustificato, che dovrebbero essere sempre condannati. Nel corso dei mesi, non ha voluto darci troppo peso, ma adesso sono stati presi di mira sia i suoi genitori sia la sua nipotina. Non può più far finta che nulla sia successo: “Di solito non do molto spago a queste persone, ma le minacce di morte nei miei confronti e nei confronti della mia famiglia si sono intensificate. E anche i miei genitori ora si chiedono chi ci sia veramente dietro questo profilo. La situazione inizia a starci un po’ antipatica”. Con le prossime storie, potrebbe rivelare ai suoi follower qualcosa in più su questa situazione; quei follower che, attentissimi a tutti gli insulti contro la propria beniamina, la stanno aiutando a raccogliere quante più prove possibili per incastrare questo hater.