Martina Nasoni, eseguito trapianto di cuore: come sta ora, parla la madre

Martina Nasoni è nata due volte, con un nuovo delicato intervento chirurgico. L’ex gieffina avrebbe eseguito il trapianto di cuore nelle scorse ore. Ebbene sì, la vincitrice del Grande Fratello 16 si è ritrovata a doversi sottoporre a questo delicatissimo intervento, necessario per continuare a vivere. La sua storia ha attirato l’attenzione di moltissime persone, qualche anno fa. In particolare, quella di Irama. Il noto cantante si è ispirato a lei quando ha scritto La ragazza con il cuore di latta.

Dopo l’uscita della canzone del famoso artista italiano, la Nasoni è approdata nella Casa più spiata d’Italia, scelta da Barbara d’Urso. Martina è stata sempre molto disponibile a parlare della sua storia. Pertanto, è noto che sin da bambina, si è ritrovata a subire nel tempo vari interventi chirurgici per via di una malformazione al cuore. Ed ecco che proprio lei stessa, in questi giorni, ha annunciato che avrebbe effettuato una delicata operazione al cuore. Non ha rivelato esplicitamente il tipo di intervento, ma dalle sue parole è stato possibile intuire che potrebbe trattarsi di un trapianto di cuore.

Molti sono stati i messaggi di affetto ricevuti da Martina, ma come sta ora? A parlare ci pensano sua mamma e la sua amica Guendalina Canessa. La prima, la signora Simona, ha condiviso un post su Instagram in queste ore: “Mercoledì 20 agosto 2025. Un dono… una nuova vita”. Anche le sue parole sembrano confermare che l’ex gieffina si sarebbe sottoposta a un trapianto di cuore.

A dare ulteriori delucidazioni al riguardo ci pensa Guendalina, la quale ha partecipato al Grande Fratello 16 come ‘ospite’:

“In queste ore ho pregato, ho pregato tanto. Ho sentito la mamma di Martina e l’intervento è andato benissimo e io volevo dirlo a tutti voi che mi avete scritto in tantissimi. Marti sta bene, è stato un successone l’intervento… Adesso è intubata ma intanto volevo dirvi questo. Poi sarà lei, nei prossimi giorni, quando si riprenderà a raccontarvi tutto. È andata e sono molto emozionata”

Dunque, ci sono solo belle notizie su questo delicato intervento al cuore che la Nasoni ha dovuto subire in queste ore. Tutto sembra essere andato per il meglio e i fan possono stare tranquilli. A dare il suo sostegno a Martina, prima dell’operazione, è stata anche Barbara d’Urso, che a breve tornerà in TV come concorrente di Ballando con le Stelle. L’ex storico volto di Mediaset ha commentato così l’annuncio fatto dall’ex gieffina in questi giorni: “Piccola Martina… Conosco bene il tuo cuoricino e conosco bene il tuo coraggio… Sono con te per qualunque cosa di cui tu abbia bisogno”. La Nasoni non ha potuto non ringraziare subito la d’Urso per il sostegno.