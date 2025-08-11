Barbara d’Urso a Ballando sfida De Filippi? A sorpresa Fascino replica

La presenza di Barbara d’Urso come concorrente a Ballando con le Stelle 2025 sta facendo parlare. In particolare, si pensa che il talent show di Rai 1 abbia come unico obiettivo quello di contrastare un eventuale successo dei programmi, della prossima stagione televisiva, di Mediaset. Proprio nei prossimi giorni, i protagonisti di Tu sì que vales registreranno le nuove puntate della prossima edizione. Ed ecco che si ipotizza che la presenza della d’Urso sulla rete concorrente di Canale 5 possa dare inizio a un’accesa sfida con il programma di Maria De Filippi.

Entrambe le trasmissioni dovrebbero andare in onda nella prima serata di sabato. Per questo, ancora una volta, si parla di sfida tra Milly Carlucci e De Filippi. Questa volta, però, c’è di mezzo Barbara, la cui presenza a Ballando con le Stelle è stata commentata anche da Selvaggia Lucarelli. L’ufficio stampa di Fascino, la una società di produzione televisiva italiana di proprietà di Queen Mary, ha deciso di replicare alle ipotesi che parlano di sfida, tramite Fanpage.it.

In questo modo, De Filippi mette le cose in chiaro, anche se non in modo diretto. La sua società fa sapere che non c’è “alcuna sfida con Milly Carlucci”. Questo anche perché gli orari di inizio e fine dei rispettivi programmi non sono gli stessi. Il talent show di Rai 1 partirà un’ora prima e chiuderà più di un’ora dopo di Tu sì quel vales. Ed è questo il motivo per cui non ci sarà una vera sfida di ascolti TV tra i due programmi. Dunque, mistero svelato: da parte di Fascino non c’è modo di pensare che si voglia accendere, da entrambe la parti, una reale sfida.

Pier Silvio Berlusconi, sempre a Fanpage.it, durante la presentazione dei palinsesti 2025/2026, aveva spiegato di aver scelto di chiudere in anticipo i programmi della prossima stagione TV. Lo scopo è quello di non sconfinare in seconda serata, chiudendo a mezzanotte. Questa decisione riguarda, sin dalla prima puntata, Tu sì que vales.

“Con Maria De Filippi abbiamo già concordato che Tu sì que vales possa chiudere a mezzanotte, mentre per altri programmi, tipo reality show con narrazioni più ampie, ci riserviamo la facoltà di scegliere di volta in volta in base alle esigenze”

Il fatto che i due programmi abbiano una durata differente, come fa notare Fascino, non dovrebbe dunque portare a un acceso confronto. Intanto, entrambi i programmi si preparano a regalare dei colpi di scena ai rispettivi pubblichi.