Martina Nasoni e Dal Moro “intimi”: verso un clamoroso ritorno di fiamma

Martina Nasoni e Daniele Dal Moro starebbero di nuovo insieme. I due ex concorrenti del Grande Fratello avevano iniziato una altalenante storia d’amore già dentro la casa più spiata d’Italia. Dopo quell’esperienza però non avevano avuto più contatti per molto tempo.

Sono stati lontani per circa un anno. Come succede a certi amori che fanno dei giri immensi e poi ritornano, anche i due ex gieffini si sono ritrovati. Lei ha decisamente chiuso la sua storia con un ex volto di Uomini e Donne, Alessandro Basciano.

La loro love story non è durata. E proprio qualche settimana fa l’ex del dating show di Maria De Filippi aveva annunciato la rottura con la Nasoni. Martina ha superato il dolore per la fine di questa storia anche grazie al suo lavoro.

Subito dopo le riprese della pellicola cinematografica che la vedono coprotagonista, la Nasoni sembra si sia presa qualche giorno di relax. Ma non da sola. Insieme a lei è stato avvistato Daniele. Insieme alla coppia di ex gieffini è stato avvistato anche un altro volto noto del Grande Fratello, il romano Danilo.

Quest’ultimo ha commentato l’incontro sui social scrivendo: “Rianimato cuore di latta“. Forse l’ex gieffino voleva alludere al fatto che il cuore di Martina sta di nuovo battendo per Dal Moro? Stando a quanto riportato da Novella 2000, i rumors rivelano che la coppia sia stata avvistata in atteggiamenti molto intimi.

Tra un bacio ed un abbraccio Martina e Daniele starebbero quindi trascorrendo il loro soggiorno napoletano. Le incomprensioni del passato sembrano siano state superate ed oggi la coppia è tornata a sorridere e vivere dei momenti di serenità insieme.

La loro love story ha tenuto per molti mesi i followers con il fiato sospeso. In tanti ora si aspettano però una conferma o una smentita rispetto alle indiscrezioni che si rincorrono in rete da giorni ormai sulla coppia. La Nasoni qualche settimana fa è stata protagonista di un’altra vicenda che ha fatto discutere.

L’ex vincitrice del Grande Fratello si è infatti scagliata contro il cantante che le ha dedicato la celebre canzone portata a Sanremo La ragazza con il cuore di latta.