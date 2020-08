Martina Nasoni provata, disavventura nella notte: grave incendio

Martina Nasoni questa mattina appare profondamente provata su Instagram. La vincitrice della sedicesima edizione del Grande Fratello rivela ai fan di aver vissuto una bruttissima esperienza nella notte. Scendendo nel dettaglio, nell’agriturismo in cui stava soggiornando è scoppiato un incendio. Inizialmente Martina si scusa per l’assenza su Instagram in queste ultime ore e poi confessa di aver affrontato una nottata abbastanza movimentata. Il tutto è accaduto intorno all’una e mezza/due di questa notte, secondo quanto spiega l’ex gieffina. Il racconto della Nasoni prosegue, entrando nei dettagli. In particolare, Martina racconta che l’incendio ha interessato soprattutto la parte in cui lei si trovava in quel momento. Fortunatamente tutti i presenti sono sani e salvi. Adesso la Nasoni sta cercando di dare una mano e di fare il possibile per mettere a posto le cose, sebbene lei stessa sia consapevole del fatto che la situazione è abbastanza complicata. Nel filmato dove racconta quanto accaduto nella notte, è impossibile non notare la sua espressione sconvolta. Sicuramente quanto accaduto stanotte l’ha segnata parecchio.

Martina Nasoni profondamente provata sui social: grave incidente nella notte

Un incendio ha colpito l’agriturismo in cui questa notte Martina Nasoni ha scelto di soggiornare. L’ex concorrente del Grande Fratello, sconvolta, racconta ai fan quanto accaduto. Una situazione davvero difficile quella che ha dovuto affrontare nella notte e che, fortunatamente, non ha causato gravissime conseguenze. Infatti, lei stessa ammette che tutti i presenti sono sani e salvi. Proprio nella giornata di ieri, la Nasoni dava al suo pubblico una notizia: dovrà affrontare un nuovo intervento al cuore. In particolare, Martina ha rilasciato una lunga intervista sul settimanale Di Più, dove ha confessato che tra qualche mese dovrà cambiare le batterie del suo pacemaker.

Martina Nasoni, incendio nella notte: intanto l’ex gieffina pensa alla nuova operazione al cuore

Non è di certo un periodo semplice per Martina Nasoni. Prima dell’incendio di questa notte nell’agriturismo in cui soggiornava, la vincitrice della sedicesima edizione del Grande Fratello di Barbara d’Urso rivelava di essere in ansia per la nuova operazione al cuore che dovrà affrontare. Mancano ancora diversi mesi e, per tale motivo, non vuole pensarci al momento. Ora, però, quanto accaduto nella notte non ha potuto non toccare nel profondo Martina.