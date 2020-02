Martina Nasoni, Dal Moro bersagliato: “Insultata”, la vincitrice del Gf al veleno

Daniele Dal Moro sul trono a Uomini e Donne: l’attacco di Martina Nasoni

Martina Nasoni è stata intervistata da Giada Di Miceli per Non succederà più, noto programma di Radio Radio, e dopo alcune iniziali titubanze si è scagliata contro il trono di Daniele Dal Moro, di cui non sembra avere più una buona opinione. La conduttrice radiofonica ha parlato con Martina di un po’ di tutto, anche dei protagonisti di questo Gf Vip 4, ma su Daniele ha dovuto insistere parecchio perché la Nasoni sembrava in imbarazzo e quasi scocciata di dover parlare sempre del suo ex. La prima domanda è stata incentrata proprio sulla scelta di iniziare il trono da parte di Dal Moro, decisione che non è piaciuta per niente a Martina: “Non è normale – queste le sue parole – per come si è sempre definito anche con me, per la persona che ha sempre rivendicato di essere… che sarebbe stato un percorso fuori dai suoi canoni, ideale! Diceva – ha poi aggiunto – che lui era una persona un po’ particolare, che aveva bisogno di tempo… Quando uscirono degli articoli che riguardavano me sono stata insultata e criticata da lui. Ho trovato un po’ di incoerenza!”.

Martina, la confessione sul trono di Daniele: “Non lo guardo perché non mi interessa”

La Nasoni ha poi spiegato che non sta seguendo il trono di Daniele ma che sa qualcosa perché le passano spesso video e materiale vario: “Non lo guardo – ha spiegato Martina – perché non mi interessa. Non voglio vedere niente. Sono catapultata in un altro mondo”. La vincitrice del Grande Fratello si è anche fatta un po’ di risate quando Giada Di Miceli le ha chiesto se secondo lei Daniele cerca davvero l’amore, e ha precisato che “Non credo che possa trovare una persona lì… glielo auguro, per carità!”. Per poi concludere con un ambiguo “Sarà il tempo a parlare. Tempo al tempo. Le cose si vedono con il tempo!”. A cosa avrà voluto far riferimento la Nasoni? A un abbandono del trono prima del tempo? O al fatto che il percorso di Dal Moro si rivelerà deludente? Vedremo.

Uomini e Donne, accuse a Daniele: “Certe cose se le poteva risparmiare”

Giada Di Miceli ha fatto anche alcune domande sul modo in cui Daniele l’ha trattata: la conduttrice ha fatto notare a Martina che l’atteggiamento del ragazzo è stato spesso “un po’ spocchioso, c’è stata una sorta di arroganza che ha avuto nei tuoi atteggiamenti… Credo che il tuo papà la pensa come me!”. “Diciamo che sì – questa la risposta convinta di Martina –, certe cose se le poteva anche risparmiare!”. Infine un accenno a un eventuale trono: “Ad oggi lo farei, assolutamente! Fuori uno dentro l’altro!”. Martina sarebbe senz’altro una tronista perfetta, quindi lo auguriamo a lei ma lo auguriamo soprattutto anche a noi dopo i fallimenti di diversi troni di questa stagione!