Martina Nasoni a casa dopo 2 mesi di ricovero: come sta, Corona insultato

Martina Nasoni, dopo un lungo ricovero, è tornata a casa. La vincitrice del Grande Fratello 16 ad agosto si è sottoposta a un trapianto di cuore. L’intervento, molto delicato, è andato bene ed è stato eseguito all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Il 20 ottobre, la giovane speaker radiofonica è stata dimessa. I suoi affetti più stretti le hanno organizzato una festicciola. Martina, commossa, li ha ringraziati pubblicamente attraverso un post pubblicato sui social.

Martina Nasoni dimessa dall’ospedale dopo il trapianto di cuore

“Casa non è mai stata così bella”, ha scritto Nasoni su Instagram a corredo di alcune foto e alcuni video che mostrano il rientro in lacrime nella sua abitazione. Quindi ha aggiunto: “Grazie amici miei per aver reso questo giorno indimenticabile e per essermi stati sempre accanto. Non riuscirò mai a sdebitarmi e non esistono parole abbastanza belle da potervi dedicare per spiegarvi quanto io vi voglia bene!” “E grazie a tutte le persone che hanno speso anche solo un minuto del loro tempo per mandarmi un messaggio di supporto, sia oggi che in questi lunghi due mesi, grazie dal profondo del mio cuore”, ha concluso Martina.

L’ex vincitrice del Grande Fratello, da quando si è saputo dell’operazione del trapianto di cuore, è stata inondata di messaggi di supporto sui social. Tantissime persone si sono interessate al suo caso, esprimendole vicinanza e sostegno. Unica nota negativa della storia è ciò che ha scritto Dillinger News, portale riconducibile a Fabrizio Corona.

Fabrizio Corona ricoperto di insulti dopo le parole su Martina Nasoni

A distanza di circa dieci giorni dall’intervento delicato, Corona ha scritto, riferendosi a Martina Nasoni, che “dietro l’immagine della ragazza guerriera, dietro i riflettori televisivi e le interviste patinate, c’è un percorso meno romantico. Martina, mentre inseguiva la notorietà, ha ceduto alla tentazione della cocaina”. Opportuno specificare che quanto esternato da Corona non è stato supportato da alcuna prova. L’ex gieffina, giustamente, non si è nemmeno presa la briga di replicare all’ex re dei paparazzi che, non pago della sparata, ha anche chiosato: “La droga non è compatibile con l’immagine che oggi viene celebrata”. Il sospetto è che Corona, come già accaduto in passato, abbia voluto cavalcare in maniera poco ortodossa, per usare un eufemismo, una vicenda che ha destato interesse a livello pubblico.

Dillinger News e Corona hanno divulgato l’articolo anche sui social, raccogliendo un’infinità di critiche. C’è chi giustamente ha chiesto le prove su quanto scritto (naturalmente senza ottenere risposta), chi ha sostenuto che, se anche la storia fosse vera, non era il momento di farla uscire e chi ha rivolto insulti all’ex marito di Nina Moric, affermando che, innanzi a una ragazza che da poco ha subito un trapianto di cuore, ciò che è stato detto è di una “bassezza incredibile”.