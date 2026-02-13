Martina Miliddi: “Dopo Amici senza lavoro”, il rapporto con Stefano e il paragone con Samira

Martina Miliddi ad Affari Tuoi sta rubando la scena a tutti. Stefano De Martino ha deciso di farsi affiancare dalla ballerina, che qualche anno fa si era fatta conoscere al pubblico di Canale 5 tramite la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. Ora sta conquistando le famiglie di Rai 1 e si svela in una nuova intervista per Fanpage, dove ripercorre il periodo vissuto dopo il talent show di Mediaset e parla anche del confronto che si fa, in queste settimane, tra lei e Samira Lui.

La 25enne sarda oggi ricorda l’esperienza vissuta ad Amici, dove Alessandra Celentano spesso la attaccava, senza rimpianti. Anzi, tutto ciò che ha vissuto lì le è servito per crescere. Una volta concluso quel percorso, però, si è ritrovata “circa un anno senza lavorare nel settore della danza”. Dopo un po’ di tempo, si è dovuta rimboccare le maniche, una volta compreso che le spettava un posto in questo ambiente. “Inizialmente era come se agli occhi di molti, non avessi credibilità”, dichiara oggi.

Dopo tanta pazienza e perseveranza, ce l’ha fatta. Dell’esperienza trascorsa nel talent show di Maria De Filippi non può non ricordare la sua love story con Aka7even. Inizialmente, la relazione aveva appassionato il pubblico, ma non si è conclusa nel migliore dei modi. Il cantante, in lacrime, ha dovuto accettare la decisione di chiudere della ballerina, che poi ha iniziato una storia con Raffaele Renda. Oggi Martina e Aka7even non sono in contatto, ma sono comunque in buoni rapporti.

Quando per lavoro si incontrano, infatti, si salutano e si raccontano.

Martina Miliddi: l’arrivo ad Affari Tuoi e il paragone con Samira Lui

Com’è arrivata Martina ad Affari Tuoi? A chiamarla è stato Stefano De Martino, facendole questa allettante proposta, mentre si trovava alle Seychelles. Ha preso subito un’aereo e si è ritrovata in studio con lui, senza aver fatto alcun provino, in quanto già la conosceva artisticamente. Hanno già lavorato insieme, tra piazze e teatri. La Miliddi trova che il conduttore di Rai 1 sia “un gentiluomo, una persona perbene”, che ha tutta la sua stima.

Ad esempio, ha apprezzato quando De Martino le ha chiesto scusa per la battuta poco carina fatta da Lupo, che ha definito il pacco Ballerina un “pacco bollente”. E a chi trova la sua presenza fuori contesto nel game show, risponde così:

“In generale credo che, a prescindere dal fatto che si tratti di un uomo o di una donna, la gente avrà sempre qualcosa da dire. C’è chi guarderà sempre e solo la parte negativa, parlando della donna ‘messa là come oggetto’, ma a me queste critiche non riguardano: ci sono già passata in quel vortice e ho capito che non si può piacere a tutti. Non vedo niente di brutto o di negativo in quello che faccio, sono lì per mostrare la mia arte”

Intanto, le signore che la fermano per strada le fanno tanti complimenti e questo le fa piacere. E c’è un altro volto della TV italiana che oggi sta facendo strada, ma come valletta. Si tratta di Samira Lui. Molti sui social network fanno un paragone tra le due, ma Martina non sente questa competizione, anzi:

“Mi fa molto piacere il confronto con lei. È il volto di un programma di grandissimo successo e ha già fatto tante cose in TV, molte più di me. Io sono solo all’inizio della mia carriera e sono già molto felice di questo riscontro dal pubblico. Da spettatrice qualche volta mi è capitato di guardarla in trasmissione e il suo stile mi piace molto”

Dopo la fine della relazione con Aka7even e dopo quella con Raffaele, Martina ha ritrovato l’amore con il collega Simone Milani, in arte Spillo:

“Abbiamo un equilibrio super, che va di pari passo con tutta la mia vita. Viviamo a Roma insieme e, dato che lui fa il coreografo per me anche ad Affari Tuoi, a volte ci capita di vivere proprio la stessa giornata: è una cosa meravigliosa avere accanto qualcuno che ti conosce così bene e che ti coordina anche sul ballo. Chi meglio di lui può capirmi? Penso che sia molto utile avere questa sintonia, ci aiuta tantissimo nel lavoro che facciamo insieme”

Infine, la ballerina ammette di avere tanti obiettivi da raggiungere, ma di volersi godere questo momento totalmente, per ora.