Martina Miliddi di Amici svela: “Volevo mollare”, per chi fa il tifo (non è Aka)

Martina Miliddi dopo Amici ha rilasciato una nuova intervista in cui ha parlato della sua esperienza nella scuola. La ballerina è contenta del suo percorso, nel bene o nel male è riuscita a imparare e a divertirsi. Certo per lei è stato un percorso più tortuoso di altri suoi compagni, perché Alessandra Celentano non le ha dato vita facile. Al contrario invece Lorella Cuccarini l’ha sempre difesa: l’insegnante ha messo Martina sotto la sua ala protettrice e non si è tirata indietro nella battaglia con la Celentano per lei. E per Rosa Di Grazia. Ma oggi è venuto fuori che Martina ha anche passato dei momenti in cui ha pensato di mollare il ballo.

Intervistata da Comingsoon, la ballerina ha parlato dei suoi alti e bassi nella scuola, soprattutto durante il Serale. Martina ha ammesso che la mole enorme di lavoro l’ha messa un po’ più in difficoltà, inoltre ha ricevuto più critiche rispetto al pomeridiano. Tuttavia lei sente di essere cresciuta molto proprio grazie al Serale di Amici 2021. Quando le hanno chiesto se ha mai pensato di mollare tutto, lei ha risposto così:

“Si l’ho pensato, sono sincera. È stato un momento di sconforto in cui mi sono lasciata andare e ho detto ‘non voglio fare più questo’ quando invece ballare è l’unica cosa che voglio fare”

In effetti c’è stato un momento in particolare in cui Martina è crollata. Il suo percorso ad Amici è stato caratterizzato anche dalla storia d’amore con Aka7even, che è finita quando erano ancora in casetta insieme. Martina è la persona a cui Aka si è ispirato per scrivere Mi Manchi, la canzone per cui ha vinto il suo primo Disco d’Oro. Un brano molto importante quindi e Martina è felicissima per lui, nonostante tutto. La ballerina ha svelato di essere molto contenta di questo traguardo di Aka7even. E ancora:

“Sono stata la sua musa ispiratrice per questa canzone è vero, ma se non hai un cuore grande come il suo non riesci a scrivere un brano del genere. Resterà un bellissimo ricordo che mi porterò per sempre dietro. Anche lui è stata una cosa bella del mio percorso ad Amici”

Infine, Martina Miliddi ha rivelato chi vincerà Amici secondo lei. Le hanno chiesto anzi chi vorrebbe che vincesse. Lei ha detto che se ci fosse stato ancora Tommaso Stanzani avrebbe detto lui, ma adesso ha fatto il nome di Giulia Stabile, per la persona che è e per tutto ciò che ha fatto nel programma. “Se lo merita tanto, so che ce la può fare”, ha chiosato.

Sul suo futuro, invece, Martina ha fatto sapere che al momento non ci sono progetti però spera che arrivi presto qualche proposta. Ha rassicurato i suoi fan: non ha intenzione di smettere di sognare.