Martina Luchena e Jeremias, flirt? Parla Rodriguez: la verità

Jeremias e Martina Luchena, flirt in corso? Parla Rodriguez e svela la verità sui rapporti con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne

Nella giornata di ieri è serpeggiato il gossip che ha coinvolto il ‘triangolo’ Jeremias Rodriguez, Soleil Sorgè e Martina Luchena. A far divampare le voci i like su Instagram dell’argentino indirizzati verso l’ex corteggiatrice torinese. Non solo: anche un commento di Soleil sulla questione e delle pizzicate riguardanti delle cene in compagnia di altri amici tra il fratello di Belen e Martina. Dunque? C’è in corso un flirt? A quanto pare no, almeno per il momento. A mettere a tacere i sussurri della cronaca rosa è stato il diretto interessato che, raggiunto da 361 magazine, ha fatto chiarezza sui rapporti che ha con la bella piemontese.

“Siamo solo amici, ci siamo visti in compagnia. non ho nulla da nascondere”

“Siamo solo amici, ci siamo visti in compagnia, ma non ho nulla da nascondere, anzi!“, ha dichiarato Jeremias a 361 magazine a proposito dei suoi rapporti attuali con Martina Luchena. Nessuna love story nascente, quindi. A far decollare il gossip ieri c’era stato anche un commento e un like di Soleil. “Dove si trova Jeremias? Lo trovi nelle storie a cena e a mettere like ai post di Martina Luchena!” ha commentato un fan dell’italo-americana nelle scorse ore rispondendo ad altri ‘seguaci’ che chiedevano che fine avesse fatto il fratello di Belen. E Soleil ha piazzato un bel like proprio a questo commento, oltre a rispondergli con una serie di emoticon ridenti, ironiche.

Soleil si lascia tutto alle spalle e inizia una nuova avventura: parteciperà a Pechino Express 2020 con la madre

Insomma, pare proprio che le attenzioni, seppur amichevoli, che Jeremias a rivolto alla Luchena, siano andate un poco di traverso a Soleil. Tuttavia la ragazza in questo momento si sta lasciando tutto alla spalle. Anche perché per lei si sono aperte le porte di Pechino Express 2020. Soleil infatti farà parte del cast dello show di Rai2. E la sua compagna di viaggio sarà la madre. Buona fortuna!