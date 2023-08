Martina Luchena è mamma: chi è il neo papà e la vita dopo UeD

Martina Luchena è diventata mamma. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, nella tarda mattinata di giovedì 24 agosto 2023, attraverso un post Instagram ha annunciato l’arrivo della sua prima figlia. “Sapevamo il tuo nome ancor prima di scoprire fossi una bimba. 24.08.2023, alle ore 3.53 è nata la nostra Matilde Bonori“, ha scritto a corredo di una dolce foto assieme alla neonata e al neo papà, suo compagno di vita, Maurizio Bonori. La lieta notizia è stata accolta con entusiasmo da migliaia di fan. Diversi anche i volti noti che si sono congratulati con i neo genitori per la nascita della piccina. Tra questi Cristina Marino, Sonia Lorenzini, Ginevra Pisani, Teresa Langella, Giulia Calcaterra e Ana Laura Ribas.

Chi è il fidanzato di Martina Luchena

Maurizio Bonori è un talent manager classe 1990 e originario di Brescia. Ha lavorato come barman, vocalist, e speaker radiofonico prima di diventare Ceo di Dequa studio, una società di consulenza e talent management. Se per Martina Luchena Matilde è il primo frutto d’amore, non è lo stesso per Maurizio, che ha avuto un figlio, Santiago, in giovane età, nel 2014, avuto da una precedente relazione.

Martina e Maurizio si sono conosciuti a Corfù, quando la Luchena era una ragazza giovanissima che aveva appena completato la maturità. All’epoca Bonori era un vocalist e le piazzò gli occhi addosso. Ma non fu lì che ebbe inizio la love story.

Questo è ciò che ha rivelato la Luchena a proposito della sua conoscenza con Maurizio a Corfù. Tutto ha avuto inizio con un messaggio ‘piaccione’ di lui: “‘Sappi che prima o poi ci dovremo conoscere, perché solo noi due sappiamo cosa abbiamo passato’. E non ci siamo più visti per sei anni, fino a quando non mi trovai a Salò per un lavoro e lui mi scrisse ma ancora niente, fino al 2020 quando non sono entrata in una sua live e gli ho scritto. La risposta però mi ha gelata ‘Vedi di rispondere su Whatsapp’. Che figuraccia!”.

Maurizio ama viaggiare, praticare sport ed è molto legato al figlio Santiago. Gli piacciono i tatuaggi e infatti ne ha diversi sul corpo. Inoltre legge molto e si tiene costantemente aggiornato sulla stretta attualità.

Martina Luchena, il percorso dopo Uomini e Donne

Nata a Torino il 27 aprile 1993, sotto il segno del Toro, Martina Luchena si è fatta notare in tv per aver partecipato a al dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne, nel ruolo di corteggiatrice dell’allora tronista Riccardo Gismondi. Non fu scelta. Dopo l’avventura nel programma di Canale Cinque ha avviato una proficua carriera sul web, divenendo una nota beauty influencer