Martina Luchena: “Diagnosticato un brutto male a mia madre 8 mesi fa”

Martina Luchena appare a Natale con la mamma rasata: “Le hanno diagnosticato un brutto male 8 mesi fa; è stato il ‘nostro ‘segreto’. Ora rivediamo la luce”. I fan si stringono attorno all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne

Martina Luchena ha scelto il giorno di Natale per rivelare la delicata lotta che sua madre sta combattendo da otto mesi a questa parte. Una delle battaglie più dure, quella contro quel “brutto male che preferisco non nominare”, confida l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Finora non ne ha mai parlato, questione di privacy. Ora però che la mamma e tutta la famiglia vedono “di nuovo la luce in fondo al tunnel”, Martina ha deciso si rivelarlo. Per farlo ha scritto un lungo post su Instagram, a corredo di una foto in cui appare con la mamma e il fratello.

“Posso dirvi che, malgrado il dolore provato quest’anno, questo non poteva che essere il Natale più bello”

“Buon natale da noi! Otto mesi fa hanno diagnosticato alla mia mamma quella brutta malattia”, scrive Martina, “Quel brutto male che preferisco non nominare… Mi sono ripromessa che sarebbe rimasta una cosa nostra, il nostro ‘segreto’ da proteggere e che vi avrei confidato alla fine di tutto…”. E, adesso, pare che quel momento in cui rivelare il “segreto” sia giunto: “Ebbene sì, vediamo di nuovo la luce alla fine del tunnel, quella luce che mia mamma ha sempre avuto: positiva, combattente, determinata, forte… ha fatto sì che, con il suo amore, la nostra famiglia diventasse ancora più unita e che i valori che ci ha sempre insegnato diventassero ancora più saldi! E quindi ora posso dirvi che, malgrado il dolore provato quest’anno, questo non poteva essere che il Natale più bello, con la famiglia e tanto tanto amore”.

Il calore dei fan: il sostegno a Martina e a sua madre

Il post ha raccolto più di 100mila like e migliaia di commenti. Tantissimi i fan che hanno espresso un pensiero di sostegno per la Luchena, augurando il meglio a sua madre.