Martina Hamdy è fidanzata con Bruno: cosa è successo con Sfera Ebbasta

Martina Hamdy ha finalmente svelato la verità circa il suo rapporto con Sfera Ebbasta. Un anno dopo i gossip che parlavano di una presunta storia d’amore tra i due l’ex concorrente del Grande Fratello Vip – che oggi è una delle conduttrici di punta di Meteo.it – ha svelato la verità. Che è ben diversa da quella immaginata per mesi: Martina e Sfera sono semplicemente amici da anni. Si conoscono dall’infanzia, visto che sono cresciuti in due paesi vicini, e nel tempo hanno mantenuto un buon rapporto, fatto di stima e affetto reciproco. Entrambi sono però fidanzati con altre persone: Sfera (vero nome Gionata Boschetti) con Angelina mentre Martina con Bruno.

Le parole di Martina Hamdy sul suo rapporto con Sfera Ebbasta

“Sfera Ebbasta? Sul nostro rapporto non voglio sbilanciarmi. Direi più di un’amicizia di vecchia data. Lo conosco da quando ero ragazzina e per questo ci hanno visto spesso insieme. Io di Sesto San Giovanni, lui di Cinisello Balsamo: siamo cresciuti a due passi, con le stesse compagnie. È un bravo ragazzo e lo ammiro perché ha raggiunto i suoi obiettivi nella vita”, ha dichiarato Martina Hamdy a Diva e Donna. La 26enne è fidanzata da più di un anno con un’altra persona: Bruno, in arte Odd, trentenne che lavora come designer in un’azienda di abbigliamento. Il loro è un amore a distanza, visto che il ragazzo vive in Puglia mentre Martina abita ancora a Sesto San Giovanni. “Ci vediamo spesso e quando siamo lontani passiamo ore e ore al telefono”, ha assicurato.

Martina Hamdy sogna di lavorare al Tg 5 come giornalista

Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip nel 2018, Martina Hamdy sogna di lavorare come giornalista al Tg 5. Per il momento si concentra sulla gavetta a Meteo.it, dove è una delle conduttrici più apprezzate e talentuose.