Martina e Raffaele fidanzati dopo Amici: arriva la reazione di Aka7even

Martina Miliddi e Raffaele Renda sono fidanzati dopo Amici, ormai è ufficiale. Quando sono usciti dalla casetta, prima lei e dopo lui, non hanno mai smentito la possibilità di potersi frequentare a telecamere spente. In casetta hanno solo accantonato i loro sentimenti, perché è evidente ormai che non siano mai svaniti del tutto. Ora sono liberi di conoscersi, frequentarsi e amarsi. Ad Amici Raffaele ha preferito rimanere concentrato sul percorso e sulla sua musica per sfruttare al meglio la vetrina del programma. E poi, come ormai tutti sapranno, Martina era fidanzata con Aka7even ad Amici.

Anche per questo il cantante di Arisa ha preferito chiamarsi fuori da un ipotetico triangolo amoroso. Martina e Aka7even sono stati insieme anche dopo la crisi dovuta a Raffaele. Per questo i fan pensavano che la ballerina avesse dimenticato Renda, ma vedendola oggi insieme a lui è chiaro che così non è. Purtroppo anche la ballerina sta facendo i conti con la cattiveria del Web. Una parte dei fan di Aka7even e anche di Amici si è scagliata contro di lei nelle ultime ore: Martina è stata riempita di insulti su Instagram. Veri e propri insulti che la ballerina ha condiviso tra le sue storie, rispondendo con un abbraccio a tutti gli haters.

La speranza è che questa cattiveria nei suoi confronti possa cessare dopo il commento di Aka7even su Martina e Raffaele. Il finalista di Amici 20 ha smesso di seguire entrambi su Instagram, ma non lo ha fatto per ripicca o per altri sentimenti simili. Anche se avrà avuto i suoi motivi, è chiaro. Ieri però è sembrato abbastanza tranquillo nel parlare di loro due. In una diretta su Instagram insieme ad Anna Pettinelli proprio l’insegnante gli ha domandato come sta vivendo questi gossip e se lo fanno star male, in qualche modo.

Luca ha risposto così: “No, non mi frega niente. Anzi penso che loro debbano fare la loro vita e io faccio la mia, stop”. Mentre pronunciava queste parole, Aka7even non era turbato ma sereno e tranquillo. Da mesi ormai ha voltato pagina e Martina Miliddi per lui sembra essere un capitolo definitivamente chiuso. Con questa reazione lo ha confermato.