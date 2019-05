Martina e Daniele, è tempo di bilanci al Gf: l’affondo di Valentina fa discutere

Martina Nasoni triste per Daniele Dal Moro: addio al Gf 2019?

Stando ai vari pronostici Martina Nasoni non dovrebbe uscire questa sera dalla Casa del Grande Fratello e dovrebbe continuare quindi la sua avventura assieme a Daniele Dal Moro; ovviamente lei non sa nulla di tutto questo ed è normale che sia preoccupata come Michael Terlizzi e Serena Rutelli che sono con lei al televoto: ecco perché in confessionale non ha parlato solo della difficoltà di ritornare alla vita di tutti i giorni ma anche delle brutte sensazioni che proverà quando non potrà più vedere Daniele in giro per casa. Le solite cose dette da un’innamorata insomma e che ovviamente noi non potevamo non condividere con voi. Ma veniamo subito al dunque.

Martina insoddisfatta del rapporto con Daniele: “Non posso dire di averlo conosciuto”

“Con me – queste le parole di Martina a Vladimir Luxuria – lui non si lascia minimamente andare, zero. Scherza con me una volta a settimana. Non ha fatto in tempo a nascere una cosa – ha aggiunto in seguito – che si è bloccata subito per una serie di motivi”. “Non ci filiamo – queste invece le dichiarazioni in confessionale –, magari dentro di lui succedono mille cose, ha mille sensazioni, però fuori… Non posso dire di aver conosciuto Daniele qua dentro, non abbiamo avuto modo di scoprirci”. Pare evidente insomma che Martina non sia per niente soddisfatta del rapporto nato con Daniele e che avrebbe voluto senz’altro di più. Lui da parte sua non è disposto a rinunciare ad abbracciarla e a dimostrarle affetto, anche perché non ne vede il motivo.

L’affondo di Valentina Vignali: “Essere visto male non lo fa stare bene”

“Lui dice – questo l’affondo di Valentina Vignali in confessionale – che non gli importa del parere delle persone esterne ma gli importa eccome, quindi il fatto di essere visto male non lo fa stare bene”. Non si è ben capito se fosse una critica all’atteggiamento di Daniele o se invece Valentina cercasse in qualche modo di giustificare certi atteggiamenti del ragazzo: fatto sta che Dal Moro non ne è uscito proprio bene dalla descrizione che ne ha fatto la Vignali; descrizione che peraltro condivide anche Vladimir Luxuria, stuzzicata da Daniele proprio un po’ di giorni fa: “La verità di Daniele – ha rivelato Vladimir in confessionale –, che è un ragazzo dolcissimo, è che lui vorrebbe sembrare molto più forte di quello che è”. Staremo a vedere se stasera Barbara deciderà di trattare in modo più profondo l’argomento: al momento infatti non ci sembra che i due gieffini abbiano avuto lo spazio che meritano per le dinamiche che hanno creato nella Casa.