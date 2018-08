Martina e Andrew a Ibiza: Gianpaolo ringrazia l’ex fidanzata

Mentre Martina Sebastiani è a Ibiza con Andrew, Gianpaolo le dedica un forte messaggio

Dopo Temptation Island, come già in molti sanno, la storia d’amore tra Martina e Gianpaolo si è conclusa definitivamente. I due si sono lasciati durante il falò di confronto, quando la Sebastiani ha fatto presente al 24enne di voler ricevere altro dal suo uomo. Troppi sono gli elementi che hanno diviso Martina e Gianpaolo nel corso di questa esperienza. La 30enne è convinta del fatto che Quarta non sia abbastanza maturo per stare insieme a lei. La discussione durante il falò di confronto è degenerata quando la Sebastiani ha fatto una clamorosa gaffe: ha chiamato Gianpaolo “Andrea“. Quest’ultimo è il tentatore che ha aiutato Martina a riscoprire se stessa e a capire cosa vuole davvero da un uomo. Dal Corso è riuscito a conquistare la 30enne corteggiandola, al punto che i due si sono anche scambiati un bacio ricco di passione. Martina si è lasciata andare con Andrew dopo aver capito di non avere avuto le conferme che avrebbe voluto da parte di Gianpaolo. Il comportamento del 24enne non è stato apprezzato dalla Sebastiani nel corso di questa esperienza.

Martina e Gianpaolo dopo Temptation Island: i due hanno preso strade diverse

Dopo un mese dal falò di confronto, Martina ammette di essere stata molto male, in quanto non è comunque stato belle chiudere una storia d’amore così importante. “Per questa storia ho fatto di tutto, mi ha fatto male l’idea di lasciarci così”. La voce della Sebastiani trema e si nota particolarmente la sua commozione. Questa esperienza le è servita per prendere coraggio e chiudere questa relazione. Si sono rivisti tre giorni dopo la fine del reality e per entrambi è stata una grande sofferenza. Martina è tornata a Roma e sta cercando di rimettere in ordine il tutto. Non riesce a trattenere le lacrime quando parla dei genitori di Gianpaolo, per lei una seconda famiglia. Secondo la Sebastiani loro hanno capito che la loro storia non poteva non arrivare a questa conclusione. Andrew è stato un punto di riferimento per lei e ancora oggi si sentono. I due, al momento, sono in vacanza insieme a Ibiza. Intanto, Gianpaolo condivide un post molto importante per ringraziarla.

Martina e Gianpaolo in lacrime dopo un mese dal falò di confronto

Tra tre anni Martina immagina di vedersi sposata e con un figlio. Filippo Bisciglia incontra, dopo un mese, anche Gianpaolo, il quale rivela di non stare molto bene, in quanto sente tanto la mancanza della Sebastiani. Sta ancora soffrendo per la fine della loro storia e vederla andare via è stato molto doloroso. “È stato giusto così. Ero la persona che mi imponevo di essere. Lei si è rivelata la persona che non conoscevo e non mi piace”.Ora Gianpaolo scrive su Instagram un lungo post, accompagnato con una vecchia foto insieme a Martina.“Purtroppo è finita nel peggiore dei modi, la colpa credo non sia di nessuno. Ad oggi non posso che ringraziarti per tutto, per questi 5 anni passati insieme, per i bei momenti in giro per il mondo, per avermi reso anche tu la persona che sono.” Sebbene la storia non sia finita nel migliore dei modi, Gianpaolo ringrazia comunque Martina e le dedica belle parole.