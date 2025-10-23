Martina De Ioannon: l’agenzia replica sul ritorno in TV, ma qualcosa non torna

Che Martina De Ioannon si stia divertendo a sfruttare ciò che accade nella sua vita privata per catturare l’attenzione sui social network ormai è un dato di fatto. Chi potrebbe mai smentire il fatto che l’ex tronista di Uomini e Donne sta cercando in tutti i modi di mandare segnali circa la sua nuova love story con Gianmarco Steri. Dopo la rottura con Ciro Solimeno, anziché viversi questo sentimento ritrovato con la sua ‘non scelta’ in privato, preferisce condividere segnali e stuzzicare il pubblico. Eppure il suo atteggiamento non corrisponde esattamente a ciò che avrebbe dichiarato nelle scorse ore la sua agenzia.

In questi giorni, Martina è stata molto brava a catturare l’interesse dei telespettatori. Tra like e commenti studiati ad arte e alcune foto con tanto di collana ricevuta in regalo da Gianmarco, la De Ioannon sta rendendo pubblica la sua relazione. C’è chi la sta criticando fortemente per questo suo modo di fare, soprattutto perché fino a qualche settimana fa conviveva con il povero Ciro.

L’ultima frecciata è quella che la vede mentre si stende sulle labbra un gloss con la sigla di Beautiful in sottofondo. Non sembra affatto voler tenere la sua vita privata lontana dai riflettori, altrimenti si sarebbe vissuta il ritorno di fiamma con Steri senza creare tutto questo caos. Ed è ciò che sta facendo quest’ultimo, mantenendo il silenzio sulla questione. Il troppo storpia e Martina dopo Uomini e Donne sta arrivando, chiaramente, al limite con questi segnali horror.

C’è chi pensa che una giustificazione al tutto, ovvero una sua futura partecipazione, magari con Gianmarco e Ciro, al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, che dovrebbe iniziare nel 2026. Ma non è così, a quanto pare. Ecco che a parlare è l’agenzia che da qualche mese segue la De Ioannon e che è stata contattata da Fanpage.it. Il noto sito web di notizie ha chiesto di intervistarla, ricevendo un no come risposta. Come?

“Non parla della sua vita privata”, avrebbe risposto l’agenza. Ma com’è possibile? Finora Martina sta alimentando le voci su ciò che accade nella sua vita privata a suon di segnali sui social network e non dentro le quattro mura di casa sua. Con questa risposta, l’agenzia fa intendere che la De Ioannon vorrebbe restare lontana dal mondo del gossip. Eppure è tutto il contrario di ciò che sta facendo, considerando anche il fatto che ha messo al centro dei riflettori la sua vita privata e sentimentale partecipando a Temptation Island e Uomini e Donne.

Tutto molto strano. L’agenzia dell’ex tronista smentisce una sua futura partecipazione ai programmi televisivi, compresi il Grande Fratello Vip e Verissimo. Dunque, sebbene proprio pubblicamente Martina stia cercando di attirare l’attenzione sulla sua vita sentimentale, queste sono le risposte. “Non deve per forza raccontare con chi fa che cosa”, è stato detto a Fanpage.it. Dunque, è probabile che la De Ioannon abbia come scopo solo quello di generare curiosità e stuzzicare il pubblico per ottenere visibilità sui social network.