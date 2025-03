Martina Colombari volta pagina, rinascita dopo la vicenda del figlio

Martina Colombari è da tutti conosciuta per essere un’attrice e conduttrice italiana che ha esordito in tv con la vittoria di Miss Italia nel 1991. Da anni è molto attiva nel sociale e la sua priorità è la famiglia, suo marito e suo figlio Achille. Qualche mese fa il giovane ragazzo è stato si è trasferito in Spagna per intraprendere un percorso terapeutico per potersi disintossicare dall’alcol e la droga. Per la vip, dunque, non è stato un periodo facile quello appena passato dal quale, però, ha saputo uscirne a testa alta mettendo a tacere le critiche.

Oggi l’attrice ha deciso di voltare pagina e intraprendere una strada diversa, si è imbattuta nel mondo del teatro e qualche giorno fa ha debuttato con il suo primo spettacolo chiamato Fiori d’acciaio.

Martina Colombari, un nuovo capitolo della sua vita

“Non sono mai riuscita ad essere una cosa sola, questa forse è diventata la mia forza ma anche la mia debolezza”. Martina Colombari ha condiviso la sua nuova esperienza a teatro attraverso un post sui social ed ha spiegato cosa l’ha spinta ad iniziare un nuovo percorso.

L’attrice ha raccontato di seguire sempre l’istinto che la porta a cambiare in continuazione o almeno a provarci. A volte è complicato ma non si perde d’animo. Per questo ha intrapreso il percorso della recitazione a teatro che almeno per il momento le sta piacendo e la rende serena. Molti fans sono rimasti stupiti dalla sua bellezza in scena e non vedono l’ora di andarla a vedere dal vivo, incuriositi dal suo ultimo post sui social.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina Colombari (@martycolombari)

Il periodo buio del figlio Achille

Nell’estate 2024, Achille Costacurta si è trasferito in Spagna per intraprendere un percorso di terapia dopo essersi avvicinato al mondo della droga e dell’alcol. A riferirlo è stato proprio il figlio della Colombari che senza filtri ha condiviso sui social i miglioramenti avvenuti mese dopo mese. Senza dubbio si è trattato di un periodo buio per lui e per la sua famiglia che, però, non ha mai perso occasione di stargli accanto e dedicargli tutto il tempo necessario per aiutarlo e supportarlo in questa strada difficile.

Una famiglia unita

Martina Colombari, il marito Billy e il figlio Achille sono una famiglia molto unita. Amano condividere con i fans la loro vita ma allo stesso tempo non rinunciano alla privacy. L’attrice e il ragazzo hanno partecipato insieme a Pechino Express dove si sono mostrati senza filtri ed hanno conquistato il pubblico per la loro semplicità e genuinità. Sono tanti i followers che li seguono, supportano e sostengono, ammirandoli per il loro rapporto speciale. Insieme stanno cercando di superare il periodo buio e sembra proprio che stiano sulla buona strada.