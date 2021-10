Martina Colombari vaccinata ma positiva al Covid: parla la showgirl

E alla fine è successo anche a lei. Ci sono brutte notizie in arrivo per i follower di Martina Colombari, che pochissime ore fa ci ha aggiornati riguardo al suo stato di salute. Purtroppo la ex Miss Italia ha annunciato di essere risultata positiva al Covid-19.

Una notizia, questa, che ci stupisce in particolare per un motivo. Martina Colombari è ormai completamente vaccinata ed è dunque ufficialmente entrata nel club dei cosiddetti “breakthrough cases”, ovvero dei casi di positività fra chi ha ricevuto il vaccino.

Proprio il fatto di essere completamente vaccinata ha permesso alla Colombari, per fortuna, di evitare grande più grosse e problemi di salute peggiori. Fortunatamente, infatti, la showgirl presenta ad oggi solo pochi sintomi davvero molto lievi. Con un post pubblicato su Instagram la Colombari ha tenuto a sottolineare che se non fosse stata vaccinata le sue condizioni avrebbero potuto essere peggiori. Per il resto la showgirl sta benissimo, a parte un fastidioso raffreddore e la perdita dell’olfatto, due dei sintomi più tipici della malattia. Non c’è ovviamente da stupirsi più di tanto che la Colombari sia positiva anche se vaccinata: il vaccino, infatti, non offre in ogni caso una protezione dall’infezione al cento per cento. Molto diverso invece il discorso per la malattia grave, per cui la protezione è quasi totale.

Oltre al post con l’annuncio della positività, Martina Colombari ha tenuto ad aggiornarci anche con qualche Instagram Story. Qui, la Colombari ha tenuto a rassicurare tutti quanti sul suo stato di salute, confermando purtroppo che si ritroverà costretta a rinunciare a qualche evento che aveva in programma in questi giorni. Niente da fare, dunque, per chi avrebbe dovuto incontrarla in occasione dei Campionissimi di Varese, al Corri Bicocca e da Berry’s Milano per il mese della prevenzione contro il tumore al seno.

Nel frattempo, Martina Colombari passerà le prossime ore in isolamento. La showgirl ha la fortuna di essere coccolata dal marito Alessandro Costacurta, che se la sta servendo e riverendo portandole da mangiare in stanza con il vassoio.