Martina Colombari: “Figlio? Ale andò lungo e perché non ne ho avuti altri”

Martina Colombari, ex Miss Italia 1991, a 47 anni oggi è un’affermata attrice di teatro. La modella originaria di Riccione, com’è noto, si è sposata col calciatore Alessandro Billy Costacurta nel 2004. Da lui la Colombari ha avuto un figlio, Achille. La 47enne, intervistata ai microfoni di OGGI, ha rivelato alcuni retroscena sulla sua vita privata e sulla mancanza di altri figli nella sua famiglia.

Martina Colombari e Alessandro Costacurta sono una delle coppie più stabili e longeve dello spettacolo italiano. I due fanno coppia fissa dalla fine degli anni Novanta, dopo che la love story tra la modella e lo sciatore Alberto Tomba è naufragata dopo 4 anni. Al settimanale OGGI la Colombari si è aperta sul tema “maternità e figli“, dando dettagli inediti sulla sua esperienza.

La 47enne ha spiegato, senza giri di parole, che il suo primo e unico figlio è stato concepito quasi per caso. “Achi è arrivato subito, una sera Ale mi ha detto che era “andato lungo” e io ero incinta”, ha rivelato la Colombari. Molto probabilmente successivamente è maturata la decisione di sposarsi, nel giugno 2004. Achille è poi nato il 2 ottobre successivo, e oggi ha quasi 18 anni.

La modella 47enne ha rivelato che non era intenzione sua e di suo marito avere solo un figlio, anzi. I due avrebbero voluto allargare la famiglia, ma purtroppo il loro desiderio non è stato esaudito. Concepire un’altra creatura per loro non è stato facile come è accaduto per la prima volta. Avere un unico figlio non è stata quindi una scelta. “Anche se li avremmo voluti, non ne sono arrivati altri”, ha spiegato la conduttrice.

La conduttrice, comunque, ha ribadito di essere molto attiva sul fronte beneficenza nei confronti di bambini. “Con Fondazione Rava ad Haiti ho conosciuto bambini stupendi, e il bene che doni tampona i vuoti che hai quando guardi tuo figlio alto due metri”, ha detto.

L’ex Miss Italia, nel corso dell’intervista, ha più volte parlato della sua bellezza come quasi un ostacolo. Secondo la Colombari essere di bella presenza come lei genera nella persone tutta una serie di pregiudizi. Lei, ad esempio, non si è mai sentita presa sul serio e ha sempre cercato di dimostrare di essere brava nelle cose che fa. Anche il suo attuale marito è stato evidentemente attratto dal suo aspetto fisico ma, ovviamente, in lei ha trovato poi molto altro. Oggi i due sono ancora innamoratissimi dopo 26 anni di amore. La 47enne sembra non vedere l’ora di invecchiare al fianco del marito.