Martina Colombari: “Arcuri capricciosa. E se Jovanotti ci avesse provato…”

Tempo di riflessioni e bilanci per Martina Colombari. La showgirl, intervistata da Grazia, ha fatto il punto sulla sua vita privata e professionale, svelando diversi curiosi aneddoti. Dai segreti dell’amore condiviso con il marito Alessandro “Billy” Costacurta, al rapporto “complicato con il figlio Achille, fino alla “cottarella” presa per un giovanissimo Jovanotti e alla rivalità con Manuela Arcuri, con la quale ha lavorato sul set della fiction Carabinieri: di questo e molto altro ha parlato l’ex Miss Italia.

Al magazine, parlando di “alti e bassi”, ha preferito prima disquisire in merito alle note positive. Entrambe odorano di famiglia: “Comincerei dagli “alti”: la nascita di mio figlio e l’aver incontrato mio marito, al quale sono legata da 26 anni”. La showgirl ha aggiunto che un altro fattore positivo è stato l’aver iniziato a impegnarsi nel mondo del volontariato, con la Fondazione Rava, fatto che l’ha arricchita da punto di vista personale e umano.

La Colombari ha poi posto particolare attenzione sul figlio Achille, che a breve compirà 18 anni. “È un ragazzo un po’ complicato”, ha spiegato la modella, “Ci sta dando filo da torcere”. L’ex Miss Italia ha quindi sostenuto che la generazione odierna è parecchio influenzata dai social e dal desiderio di ottenere tutto in maniera rapida. “Oggi devo essere severa con lui, ma ricordo quando era piccino e si rannicchiava in braccio”, ha ricordato con un filo di dolce nostalgia.

Capitolo matrimonio con Costacurta: la relazione dura da più di cinque lustri ed è solidissima. Qual è il segreto per continuare a stimarsi e a scegliersi ogni giorno dopo così tanto tempo trascorso fianco a fianco?

“Credo che il nostro segreto sia l’aver sempre rispettato lo spazio dell’altro, senza mai mettere becco. Non ci siamo annullati a vicenda e nello stesso tempo abbiamo curato i momenti di condivisione “normale” viaggiare, andare a un ristorante o a una mostra”.

Martina Colombari: la rivalità con Manuela Arcuri e quella “cottarella” per Jovanotti

Martina è poi passata a commentare una delle voci che per anni ha tenuto banco nei magazine dedicati allo spettacolo e al gossip nostrano, vale a dire quella della sua rivalità con Manuela Arcuri. Entrambe sono state protagoniste della fiction Carabinieri. Ma che cosa ci fu di attendibile circa la suddetta rivalità? Davvero non c’era feeling tra lei e l’attrice di Latina? Assolutamente sì, come ha confermato la medesima Colombari:

“In effetti qualche verità c’era: eravamo la bruna e la bionda, due gallinelle in un pollaio. E Manuela, che comunque adoro, qualche capriccio ce lo faceva scontare”

Altra voce ‘rosa’ che circolò per parecchio tempo fu quella che la voleva innamorata di Lorenzo Cherubini, alias Jovanotti. Anche in questo caso la Colombari non smentisce e spiega che in effetti è vero che si prese una piccola “cottarella” per il cantante: